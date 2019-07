Stranger Things - Heute erscheint die 3. Staffel samt Spiel zur Serie!

Heute startet die 3. Staffel „Stranger Things“. Passend dazu wird euch das Begleitspiel zur Mystery-Serie zur Verfügung gestellt. Diesmal bekommen wir allerdings nicht nur ein Mobile-Game geliefert.

Endlich ist es soweit: Die neue Staffel Stranger Things steht auf Netflix zum Streamen bereit! Und nicht nur das: Am heutigen Tag kommen Konsolen- und PC-Spieler zusätzlich auf ihre Kosten.

16-Bit-Spaß

Da Netflix nun als Publisher in die Spielebranche einsteigen will, stellen sie den neuen Titel Stranger Things 3: The Game diesmal nicht nur den mobilen Plattformen zur Verfügung. Ab dem heutigen 04. Juli ist das Spiel zur Serie deshalb für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

In dem 16-Bit-Spiel herrscht das „Stranger Things“-typische 80er-Jahre-Flair, um sich den Ereignissen der heute erscheinenden dritten Staffel nicht nur in der Serie, sondern gleichzeitig in dem Retro-Adventure widmen zu können. Neben der Story der neuen Episoden können dabei weitere Geschichten entdeckt und sogar in einem lokalen Zwei-Spieler-Koop-Modus gezockt werden.

Die Qual der Wahl

Zwischen zwölf verschiedenen Charakteren der Serie könnt ihr wählen und sie durch allerlei Rätsel der Serien-Stadt Hawkins steuern. Ob ihr mit Chief Hopper, Elfi oder Billy spielt, könnt ihr von ihren persönlichen Fähigkeiten abhängig machen, die innerhalb des Spiels verschiedene Vorteile bringen. Als eine der Hauptkulissen wird hier ebenfalls die Starcourt Mall dienen, die in der sommerlichen 3. Staffel einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt bildet. Die dortige Eisdiele wurde bereits in Fortnite als Easter Egg aufgegriffen.

Seid ihr schon aufgeregt? Was sind eure Prognosen zur neuen Staffel „Stranger Things“? Lasst uns eure Meinung gerne als Kommentar unterhalb dieser Zeilen da.