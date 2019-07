Stranger Things - Die dritte Staffel hält in Fortnite und im PlayStation Store Einzug

In Kürze erscheint die 3. Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“. Sony hat dafür das passende PlayStation 4-Theme und Epic Games merkwürdige „Fortnite“-Portale zur Verfügung gestellt.

Es dauert nicht mehr lange bis die neue Staffel Stranger Things auf Netflix erscheint und deshalb scheinen alle auf den Zug der Sci-Fi-Mystery-Serie aufspringen zu wollen. Denn sowohl im PlayStation Store als auch in dem Battle-Royale-Spiel Fortnite ist offenbar das „Stranger Things“-Fieber ausgebrochen.

Kostenloses PS4-Design

Um sich angemessen auf die kommende 3. Staffel „Stranger Things“ einzustimmen, könnt ihr euch deshalb nun das PS4-Theme zur Serie kostenlos herunterladen. Dafür besucht ihr einfach den PlayStation Store, gebt „Stranger Things 3“ in die Suchleiste ein und packt das Design schnurstracks und völlig kostenlos in euren Einkaufswagen, um euren Home-Bildschirm damit zu verschönern.

Easter Eggs in der Fortnite-Mall

In der Mega Mall von „Fortnite“ ist „Stranger Things“ ebenfalls angekommen und zwar in Form jener Portale, die in der Serie zu einer düsteren Version der Realität führen. Allerdings führen sie im Spiel nicht in die Schattenwelt, sondern in einen anderen Teil des Einkaufzentrums.

Während die speziellen Portale erst seit heute ins Spiel gefunden haben, existiert die dortige Eisdiele mit Namen Scoops Ahoy schon seit zwei Monaten in „Fortnite“. Diese Eisdiele wird in der neuen Staffel nämlich den Arbeitsplatz von Steve Harrington darstellen. Hinzu kommen die kleinen Eiscreme-Kugeln, die in der „Fortnite“-Mega Mall verstreut sind und eure Gesundheit steigern können. Damit wäre das Easter Eis wohl komplett.

Tatsächlich ist dies nicht das erste Crossover, das in „Fortnite“ anzutreffen ist. Die Avengers und „John Wick“ konnten mit eigenen Spiel-Events bereits ebenfalls für etwas Abwechslung sorgen. Vielleicht können wir deshalb sogar auf einen Demogorgon-Auftritt hoffen.

© Epic Games