Stranger Things - 4. Staffel offiziell mit Teaser angekündigt, es gibt große Veränderungen

Netflix hat die vierte Staffel der Hit-Serie „Stranger Things“ offiziell mit einem Teaser-Trailer angekündigt. Und es bahnen sich gravierende Veränderungen an. Wie im ersten Clip mitgeteilt wird, ist Hawkins nicht mehr länger der Haupthandlungsort.

In diesem Sommer erschien die 3. Staffel von Stranger Things und erfreute sich großer Beliebtheit. Deswegen und wegen des Cliffhangers in der letzten Folge fieberten die Fans weiteren Folgen entgegen. Dass eine 4. Staffel nachgeschoben wird, ist zwar keine allzu große Überraschung, doch nun hat Netflix die erfreuliche Nachricht veröffentlicht.

Stranger Things Season 3: Welches Schicksal ereilt den eigentlichen Helden im Finale wirklich?

„Wir haben Hawkins verlassen.“

Netflix hat es heute also offiziell gemacht und kündigte die vierte Staffel von „Stranger Things“ mit einem ersten Teaser-Video an. Dieses wirft nicht nur die Schatten dahingehend voraus, dass uns abermals düstere Zeiten bevorstehen, sondern verspricht auch große Änderungen.





„Wir haben Hawkins verlassen“, heißt es in dem Teaser. Diese kryptische Botschaft bereitet uns darauf vor, dass Hawkins nicht mehr länger der Haupthandlungsort der Serie ist, wie es noch in den ersten drei Staffeln der Fall war. Wir werden anscheinend noch weitere Orte außerhalb von Hawkins kennenlernen. Dies bestärkt die Fan-Theorien darüber, dass die Geschichte unter anderem in Russland spielt, wo Hopper gefangen gehalten werden könnte (und das Finale der dritten Staffel überlebt hat). Zudem sind einige der Kinder am Ende von Staffel 3 aus Hawkins weggezogen.

Bereits im Juli äußerten sich die Serienmacher Matt und Ross Duffer gegenüber Entertainment Weekly zur vierten Staffel von „Stranger Things“:

„Wir wissen nicht viel, aber wir haben die groben Verläufe im Kopf. Am Ende von Staffel 2 wussten wir, was mit Billy passiert. Wir wussten, dass die Russen kommen. Etwa so geht es uns auch mit Staffel 4. Wir wissen es schon in groben Zügen, es geht nur noch um die Details. Wir sind schon sehr gespannt. Es wird ganz anders als Staffel 3. Aber ich denke, es wird der richtige Weg und es wird aufregend.“

Wann kommt Staffel 4?

Wann die 4. Staffel von „Stranger Things“ ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. Ruft man sich die Erscheinungsintervalle der ersten drei Staffeln ins Gedächtnis, ist mit einem Release der 4. Staffel nicht vor Ende 2020 zu rechnen. Vielleicht ist es sogar erst 2021 soweit.