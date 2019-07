Stranger Things - Die 3. Staffel ist da: Was erwartet euch diesmal in Hawkins?

Am gestrigen amerikanischen Unabhängigkeitstag veröffentlichte Netflix die dritte Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“. Wie die beiden vorherigen Staffeln, spielen die 8 neuen Folgen ebenso in der fiktiven US-amerikanischen Kleinstadt Hawkins. Wir haben euch die wichtigsten Informationen zu den neuen Episoden noch einmal zusammengefasst.

Eines vorweg: Falls ihr „Stranger Things“ noch nie gesehen habt, dann solltet ihr das nicht nur schnellstens nachholen (sonst verpasst ihr eine der aktuell besten Serien!), sondern auf jeden Fall mit Staffel 1 beginnen. Die Handlung der neuen Staffel baut nämlich auf den vorangegangenen Erlebnissen auf.

Der Sommer kommt nach Hawkins

Wir schreiben in der neuen, dritten Staffel das Jahr 1985. „Zurück in die Zukunft“ läuft in den Kinos und in Hawkins macht eine große Mall auf, in der die Bewohner den Alltag des heißen Sommers genießen – falls sie nicht im Schwimmbad sind, in dem Max‘ (Sadie Sink) Bruder Billy (Dacre Montgomery) als Rettungsschwimmer arbeitet. Nachdem Elfi (Millie Bobby Brown) im Finale der zweiten Staffel das Tor zur Schattenwelt (im englischen Upside Down) schloss und den Gedankenschinder, der Besitz von Will (Noah Schnapp) ergriffen hatte, dort einsperrte, scheint wieder Ruhe in das kleine Städtchen eingekehrt zu sein. Doch in der letzten Szene, während die Kinder sich auf dem Schneeball vergnügen, wo Mike (Finn Wolfhard) und Elfi ihren ersten Kuss austauschen, sehen wir, dass der Gedankenschinder immer noch lebt und in der Anderswelt wie ein immerwährendes Übel verweilt.

Neue und alte Bedrohungen

Der Gedankenschinder wurde aus Wills Körper verjagt, doch der Junge besitzt weiterhin eine Verbindung zu dem Monster. Er kann spüren, wenn das Monster aktiv ist – und das wird es in der neuen Staffel sein. Ein neues Unheil bricht also über Hawkins herein, dem sich die Hauptcharaktere entgegenstellen müssen. Der aus Wills Körper verjagte Rest vom Gedankenschinder scheint nämlich durch das verschlossene Portal noch immer in der richtigen Welt verweilen zu können und nach einem neuen Wirt zu suchen. Der Trailer lieferte bereits einige Hinweise, dass ein bekannter Nebencharakter hierbei eine spezielle Rolle einnehmen dürfte.

Chief Hopper (David Harbour) wird in der neuen Staffel derweil unter anderem mit väterlichen Problemen zu kämpfen haben, denn dass Adoptivtochter Elfi und Mike nun zusammen sind und das Mädchen mit den telekinetischen Fähigkeiten allmählich erwachsen wird, passt ihm so gar nicht. Elfi lebt immer mehr ihre Teenie-Freiheit aus. Generell wird das Erwachsenwerden in der dritten Staffel oft ein Thema sein, nicht nur bei Mike und seinen Freunden.

Die bislang düsterste und actionreichste Staffel

Ihr dürft euch auf alle Fälle auf die neue Staffel freuen. Wie Produzent Shawn Levy im Vorfeld verriet, soll die dritte Staffel sowohl große Spur von Leichtigkeit und Fröhlichkeit ausstrahlen als auch bedrohliche Gefilde betreten. Die neue Staffel soll deshalb düsterer und actiongeladener werden als die beiden vorherigen.

Die 3. Staffel umfasst insgesamt 8 Episoden. Damit wird sie etwa so lang wie die beiden vorherigen. Jede Folge besitzt eine Länge von etwa 45 bis 50 Minuten. Da die gesamte Staffel bereits online ist, könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr sie jetzt schon durchsuchtet oder euch die Folgen aufteilt. Wir warnen euch aber schon mal vor, dass es echt spannend wird. Unser abschließendes Recap zur dritten Staffel von Stranger Things folgt in Kürze.