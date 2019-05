Steep - Holt euch das Extremsportspiel kostenlos auf euren PC

Erinnert ihr euch noch an das Extremsportspiel „Steep“, das vor knapp drei Jahren erschienen ist? Nun gibt Ubisoft das Game kostenlos an alle PC-Spieler aus. Doch um eure Finger an das Spiel zu bekommen, dürft ihr nicht lange trödeln. Der Berg ruft!

In Steep, das am 02. Dezember 2016 für PC, Xbox One und PS4 erschienen ist, dreht sich alles um Extremsport in den eisigen Bergen. Skifahren oder Snowboarden im tiefen Schnee und waghalsige Sprünge mit dem Wingsuit oder dem Gleitschirm erwarten euch in dem Extremsportspiel.

Ubisoft Unternehmen erhöht Gewinn und kündigt drei AAA-Spiele bis März 2020 an

Und genau diese Erfahrung könnt ihr euch als PC-Spieler nun kostenlos auf den Rechner holen. Ubisoft verschenkt „Steep“ im Zeitraum vom 16. bis 21. Mai 2019. Ist das Spiel erst einmal mit eurem Uplay-Account verknüpft, dürft ihr es auf ewig behalten. Konsoleros schauen bei dem Angebot leider in die Röhre.

Vor wenigen Tagen ist zudem die sechste Season in „Steep“ gestartet. Unter dem Motto „Carve the Curve“ bringt sie neue Aktivitäten und Herausforderungen auf die Pisten. Die Macher versprechen zudem, dass nun jeder Monat eine neue Season für „Steep“ mit sich bringen soll.

Skull & Bones Ein Lebenszeichen: Piratenspiel verschoben

Versprochen werden außerdem neue Outfits für euren Fahrer sowie monatliche Challenges, mit denen ihr weitere Personalisierungen freispielen könnt. Doch genug geredet: Schnappt euch „Steep“ und dann rast ihr schon die Piste mit bahnbrechender Geschwindigkeit hinab!