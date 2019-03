Steam - Valve kündigt Relaunch offiziell an, hier sind die ersten Bilder

Valve hat den Relaunch von Steam offiziell angekündigt und gleichzeitig erste Details bekannt gegeben. So soll unter anderem die Bibliothek im Design überarbeitet werden. Wir haben bereits einige Bilder für euch parat, die das neue Aussehen zeigen.

Bereits seit einiger Zeit arbeitet Valve an einem Redesign von Steam, in diesem Jahr soll es endlich soweit sein. Im Rahmen der „Game Developers Conference“ wurden nun erste Details zum Relaunch der Vertriebsplattform bekannt gegeben.

Valve erklärte im Rahmen einer Präsentation, dass sämtliche Änderungen im Rahmen einer offenen Beta getestet werden. Steam-Nutzer können damit rechnen, im Sommer erstmals das neue Design ausprobieren zu dürfen.

Bibliothek erhält bessere Suche und Übersicht

Besonders wichtig ist die Überarbeitung der Bibliothek, in der die Spiele eines jeden Nutzers aufgeführt werden. Diese verfügt mit dem Relaunch über eine eigene Startseite, auf der diverse Informationen zu den eigenen Spielen gelistet werden. Auch die einzelnen Spieleseiten wurden überarbeitet und sollen mehr Informationen in übersichtlicherer Form darstellen.

Die Bibliothek verfügt nun auch über eine verbesserte Suchfunktion. So kann gezielt nach bestimmten Tags, Zuständen, Controller-Unterstützung und vielen weiteren Aspekten gefiltert werden, um wirklich die richtigen Spiele zu finden.

Neuer Events-Tab wird eingeführt

Hinzukommt noch ein neuer Events-Tab, der jedoch vorrangig im Steam-Store eine Rolle spielen soll. Darin wird angezeigt, welche Spiele ein neues Update erhalten bekommen oder diverse Events wie Doppel-EP-Wochenende veranstalten.

Entwickler bekommen die vollständige Kontrolle über ihre eigene Events-Seite verliehen, heißt es seitens Valve. Spieler hingegen bekommen damit einen besseren Überblick über die Entwicklung ihrer Lieblingstitel und was sich in den vergangenen Monaten verändert hat oder in Bälde noch verändern wird.