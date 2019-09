Steam - Überarbeitete Spielebibliothek geht bald in eine offene Beta

Der Steam-Betreiber Valve stattet die Bibliothek mit einer neuen Startseite aus und will übersichtlichere Infos bieten. Neugierige werden den bisherigen Entwicklungsstand schon bald ausprobieren können.

Die im September 2003 gestartete Spieleplattform Steam zählt gegenwärtig über 150 Millionen Nutzer. Valve Software nimmt das Dienstalter und den Erfolg zum Anlass, um der Spielebibliothek des Clients einen neuen Anstrich zu verpassen.

Steam Neue Suchfunktionen und unendliches Scrolling in Arbeit

Neue Startseite und Erkundungsfunktionen

Bis dato kommt die Steam-Bibliothek komplett ohne dedizierte Startseite aus, doch das wird sich mittelfristig ändern. Künftig sollen im sogenannten "Library Home" allgemeine Neuigkeiten, kürzlich gespielte Titel und aktuelle Freundesaktivitäten angezeigt werden. Die spielspezifischen Infoseiten werden außerdem überarbeitet und zeigen nun Sammelkartenfortschritte oder welche Errungenschaften zuletzt von Kontakten freigeschaltet wurden.

Wie künftig über Spiel-Events oder andere Neuigkeiten informiert wird, ist ebenfalls Teil des Re-Designs und soll auf übersichtliche, aber unaufdringliche Weise gewährleisten, dass ihr nichts mehr verpasst. Entwicklern stehen ab sofort neue Werkzeuge zur Verfügung, mit denen sie zeitsparend Event-Meldungen erstellen und teilen können.

Wer nicht bis zur offiziellen Einführung der neuen Bibliothek warten möchte, wird ab dem 17. September 2019 an einer öffentliche Betaphase teilnehmen können. Klickt hierzu im Steam-Client auf "Steam -> Einstellungen -> Account", dann unter "Betateilnahme" auf "Ändern". Hier wählt ihr den Punkt "Steam Beta Update" aus und erhaltet nach Bestätigung via "OK" künftig die Betaversionen des Clients über die Update-Funktion.