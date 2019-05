Steam - Spring Sale 2019: Termin geleakt, startet bereits heute

Offenbar könnte der Steam Spring Sale 2019 nicht nur bereits in dieser Woche stattfinden – sondern sogar schon heute. Gerüchten zufolge soll der große Ausverkauf um 19 Uhr deutscher Zeit starten. Am 27. Mai 2019 um dieselbe Uhrzeit soll der Sale auch schon wieder vorbei sein.

PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4