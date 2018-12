Steam - Spiel wird entfernt, um exklusiv im Epic Games Store zu erscheinen

Mit dem Epic Games Store wollen ausgerechnet die Fortnite-Entwickler einen neuen Laden für Videospiele auf die Beine zu stellen. Damit tritt man in direkte Konkurrenz zu Steam, die de facto über eine Monopolstellung am PC-Markt verfügen.

Teil des Konzepts sind nicht nur ein attraktives Angebot an verschiedenen Titeln, sondern auch die Verteilung von Gratis-Spielen sowie diverse exklusive Games. Um die Entwickler zum eigenen Store zu locken, trumpft Epic Games mit einer Kampfansage auf: Studios müssen lediglich 12 Prozent als Marge abgeben, auf Steam sind es 30 Prozent.

Epic Games Store Fortnite-Entwickler will Steam jetzt ordentlich Konkurrenz machen

Die Macher vom Goat Simulator, Coffee Stain Studios, gehen angesichts der versprochenen Konditionen so weit, dass sie ihren neuen Titel Satisfactory komplett von Steam entfernen. Seit wenigen Tagen ist der Titel ausschließlich im Epic Games Store verfügbar, wo man sich derzeit für die Alpha anmelden darf.

Der Community Manager der Coffee Stain Studios erklärte in einem Statement folgendes:

„Ich weiß, dass viele Leute jetzt eine deutliche Meinung zum Thema haben. Cool, seid dieser Meinung. [...] Ich wünschte, ich hätte euch das früher sagen können. Aber ich durfte es nicht. Ich konnte es nicht in den vergangenen Monaten sagen und selbst in den vergangenen Tagen konnte ich nichts sagen. Das ist unglaublich frustrierend. Und ja... so ist es jetzt halt, leider. [...] Übrigens, es hatte nichts mit der neuen Marge zu tun, wir haben davon auch erst vor wenigen Tagen erfahren.“