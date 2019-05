Steam - Das sind die aktuellen Top-Seller-Games auf Steam

Welche Spiele sind derzeit besonders gefragt? Womöglich geben euch die Weekly-Top-Seller auf Steam einen kleinen Überblick darüber, was aktuell im Trend ist und womöglich sogar für euch infrage kommt.

Ein Blick auf die aktuellen Steam-Charts verrät, was bei den Spielern derzeit besonders beliebt ist. Wir haben uns die aktuellen Produkte angesehen, die den meisten Umsatz in der aktuellen Woche generiert haben und der eine oder andere Titel könnte euch womöglich überraschen. Im besten Fall lasst ihr euch von der Liste inspirieren und schaut euch die Titel selber einmal an.

Top-Seller-Games auf Steam

Wenn ihr euch fragt, welche Spiele derzeit besonders gefragt sind bei euren geistigen Mitstreitern auf aller Welt, dann lässt sich dies unter anderem durch die Weekly-Top-Seller via Steam beantworten. Wichtig ist, dass sich die Top-10-Liste anhand der generierten Einnahmen für die aktuelle Woche zusammenstellt. Demnach wurde für folgende Produkte besonders viel Geld ausgegeben.

Auf dem ersten Platz befindet sich aktuell „Forager“, ein Idle-Game von Entwickler Hop Frog und Publisher Humble Bundle, das zum Erkunden, Sammeln und Verwalten von Ressourcen einlädt. Wenn ihr euer eigenes Stück Land kaufen und es bei einer entspannten Partie mit Retrografik ausbauen möchtet, dann seid ihr hier richtig.

Den zweiten Platz belegt „Rist of Rain 2“, dicht gefolgt von den dritten Platz, der von „PUBG“ eingenommen wird. Außerdem in der Liste befinden sich „Mortal Kombat 11“, „Imperator Rome“ oder gar „Sekiro: Shadows Die Twice“.

