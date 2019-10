Steam - Das sind die 7 besten Horror-Schnäppchen im Halloween Sale

Aktuell laufen die Server von Valve auf Hochtouren, da der offizielle Halloween Sale angebrochen ist. Wir verraten euch, welche Games ihr im Auge haben solltet, bei welchen Spielen ihr also besonders spart und die ihr unbedingt spielen müsst!

Obgleich die Server von Steam den Ansturm nicht standhalten konnten, können nun alle wieder diverse Schnäppchen auf Valves Vertriebsplattform finden. Noch bis zum 01. November 2019 lockt das Unternehmen mit dem Halloween Sale und wir haben euch die besten Angebote herausgesucht, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Steam Halloween-Sale führt zum Server-Zusammenbruch

Resident Evil 2

Der Klassiker ist zurück! In diesem Jahr kommen Survival-Horror-Fans voll auf ihre Kosten, denn das Remake zu Resident Evil 2 schnitt nicht nur auf der E3 2018 als bestes Spiel ab, die Fans und Neueinsteiger feierten den Titel gleichermaßen mit Lobpreisungen zum Release im Januar. Capcom hat mit dem Remake alles richtig gemacht, weshalb das Horrorspiel bei vielen ganz oben auf der Liste der besten Games in 2019 steht.

Als Leon S. Kennedy oder Claire Redfield müsst ihr euch durch das zombieverseuchte Raccoon City kämpfen. Mit einer neuen Kamera und einer zeitgemäßen Transportation in die Neuzeit solltet ihr euch hiervon gruseln lassen.

Bei Steam kostet das Spiel aktuell nur 29,99 Euro. Ansonsten zahlt ihr den regulären Preis von 59,99 Euro.Wenn ihr mehr wissen möchtet, schaut vorab in unseren Test:

Resident Evil 2 Kein Remake, sondern eine Offenbarung

Man of Medan

Wenn ihr Until Dawn mögt, werdet ihr sicherlich auch Freude an Man of Medan empfinden. Denn auch hier heißt es abermals, Entscheidungen treffen, die eure Charaktere in Gefahr bringen können und im schlechtesten Fall sogar umbringen. Das auf Geschichtenerzählung fokussierte Gruselspiel gibt es aktuell für 20,09 Euro. Der Normalpreis beträgt 29,99 Euro. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, lest aber lieber vorher unsere Review:

The Dark Pictures Anthology Ein Tod kommt selten allein: Wie gut ist das Horror-Adventure Man of Medan?

Dead by Daylight

Dead by Daylight, das asymmetrische Multiplayer-Spiel mit der besonderen Prise Grusel obendrauf wird auf Steam aktuell zum halben Preis angeboten. Anstatt 19,99 Euro, kostet es lediglich 9,99 Euro.

Wenn ihr eure Freunde jagen oder euch gemeinsam mit ihnen vor einem von unzähligen bekannten Killern verstecken möchtet, gibt es aktuell nichts Besseres auf dem Markt:

Dead by Daylight 11 Antworten auf die Fragen, die sich Spieler ständig stellen

A Plague Tale: Innocence

Tod durch Pest, A Plague Tale: Innocence überzeugt mit einem einzigartigen Setting und glaubwürdigen Charakteren. Die stimmungsvolle Erzählung zählt neben „Resident Evil 2“ für viele mit zu den besten Spielen, die in diesem Jahr erschienen sind. Wenn ihr demnächst in eine ganz andere Welt eintauchen möchtet, in der ihr euch nicht nur der Inquisition stellen müsst, sondern ebenso die Furcht vor einem unsichtbaren Feind kennenlernen möchtet, solltet ihr dieses Spiel jetzt kaufen. Ihr könnt es später ja immer noch spielen?

Das Spiel kostet im Moment nur 26,99 Euro, regulär liegt der Preis bei 44,99 Euro. Mehr über das Frankreich des 14. Jahrhunderts und der Pest samt Ratten erfahrt ihr hier vorab:

A Plague Tale: Innocence Ratten: Sie sind mitten unter uns! - Test

Little Nightmares

Kaum ein Plattformer hat es in letzter Zeit geschafft, mit einem so einzigartigen Stil so viel Atmosphäre aufzubauen und einen so bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Als kleines Mädchen schleicht ihr euch durch eine gefährliche Welt voller grotesker Erscheinungen. Obgleich es sich eher an einen Horrortitel fürs jüngere Publikum zu handeln scheint, solltet ihr die eine oder Windel bereithalten, denn Little Nightmares hat es wahrlich in sich!

Anstatt 19,99 Euro, kostet der Albtraum momentan nur 4,99 Euro. Bei solch einem Preis gibt es wirklich keine Ausreden mehr! Aber lest am besten selbst:

Little Nightmares Ein Festmahl der Ängste

Prey

Bethesda ist bekannt für seine außerordentlichen Singleplayer-FPS. Obgleich das neue „Prey“ von den Arkane Studios entwickelt wurde, gibt es hier den einen oder anderen Schreckmoment. An Bord der Raumstation Talos I ist nämlich etwas so sehr schiefgegangen, dass ihr es mit feindseligen Aliens zu tun bekommt. Die sogenannten Mimics (Typhon cacoplasmus) können sich sogar in Gegenstände verwandeln und sich so tarnen, dass sie erscheinen, wenn ihr es am wenigsten erwartet!

Prey kostet aktuell nur 14,99 Euro auf Steam, wohingegen normal 29,99 Euro anfallen. Mehr über den Horror-Shooter mit den unzähligen Möglichkeiten lest ihr hier:

Prey Klassische Shooter-Kost im Sci-Fi-Horror-Thriller

Inside

Inside stammt von Playdead, die der eine oder andere womöglich von dem melancholisch angehauchten Monochrom-Plattformer Limbo kennt. Inside verfügt zwar über ein paar Farben mehr, doch auch hier vermitteln die Entwickler ein einzigartiges Gefühl von Isolation und Einsamkeit, während ihr als kleiner Junge gejagt werdet und in ein Projekt hineingeratet, wo ihr lieber nichts mit zu tun haben möchtet.

Das Spiel kostet normal 19,99 Euro, doch aktuell nur 6,79 Euro! Es ist so beliebt, dass „Inside“ sogar von Hideo Kojima als bestes Spiel der letzten 5 Jahre auserwählt wurde:

Death Stranding Hideo Kojima verrät, was sein persönliches Lieblingsspiel der letzten 5 Jahre ist

Mit diesen Games seid ihr erst einmal ausgesorgt, was Halloween betrifft. Wir wünschen fröhliches Gruseln! Sofern man daran denn Freude empfinden kann.

