Steam - Retro-Shooter-Stern AMID EVIL ab sofort in der Vollversion erhältlich

Der Retro-Shooter „AMID EVIL“ ist nun in der Vollversion zu haben. Hierbei handelt es sich um ein Spiel von New Blood Interactive, das an vergangene Shooter-Tage zurückerinnert und mit klassischen Spielmechaniken überzeugt.

Dass Steam mittlerweile zu einer Müllhalde für Videospiele verkommen ist, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Umso schwerer ist es, für interessierte Spieler das richtige Stück Gaming-Gut aus den 30.000 Angeboten für den entspannten Spieleabend ausfindig zu machen.

Steam Wird Steam zum Schrottplatz für Spiele?

Eine Genre-Sparte ist derzeit wieder ganz groß im Kommen. Klassische Shooter-Games à la DOOM, QUAKE und Co. sind überaus beliebt. Doch hier müssen wir ebenfalls die Spreu vom Weizen trennen. Denn es gibt Shooter, die gerne in die digitalen Fußstapfen ihrer geistigen Vorbilder treten würden und es gibt Shooter, die das tatsächlich schaffen.

Publisher New Blood Interactive überzeugt

Das Entwickler- und Publisher-Urgestein 3D Realms ist mit einem Spiel in der klassischen Build-Engine zurück. Die ersten Kapitel von Ion Maiden wurden bereits veröffentlicht und im Laufe des Jahres soll der geistige Nachfolger von Duke Nukem 3D für unterschiedliche Plattformen wie der Nintendo Switch erscheinen.

Doch ein weiterer Publisher machte in letzter Zeit auf sich aufmerksam. New Blood Interactive vermarktet die Spiele DUSK und AMID EVIL. Während „DUSK“ ein wenig an das klassische Quake erinnert und mit schneller Akimbo-Waffen-Action daherkommt und überzeugt, erinnert „AMID EVIL“ an das Spiel „Heretic“ und „Hexen“ von Raven Software.

Steam Amid Evil wurde von Heretic und Hexen inspiriert

So ist es also kein Geheimnis, dass sich die Produzenten von „DUSK“ mit den Machern von „Return of the Triad“ zusammengetan haben, um ein Spiel zu entwickeln, das an die guten alten „Heretic“- und „Hexen“-Tage zurückerinnern soll. Die Spiele des Publishers setzen auf Nostalgie als Verkaufsargument. Obgleich sie in der Unreal Engine 4 entwickelt wurden, ist der Retro-Charme nicht zu verkennen. „AMID EVIL“ von Indefatigable wurde im Early-Access veröffentlicht und erhielt Schritt für Schritt eine neue Kampagne dazu. Nun ist die Entwicklung jedoch abgeschlossen und alle sieben Episoden liegen ab sofort der Vollversion bei.

Falls ihr also noch nicht in den Genuss von „AMID EVIL“ gekommen seid, dann wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt zum Ausprobieren. Denn der Titel ist fortan in der Vollversion via Steam, gog.com und Humble käuflich zu erwerben. Bis zum 27. Juni 2019 gibt es die Spiele noch bis zu 30 Prozent günstiger im Angebot. Hier seht ihr den Launch-Trailer von „AMID EVIL“: