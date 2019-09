Steam - Open-Beta zeigt die Plattform in neuem Glanz

Steam verpasst seiner Spielbibliothek nun einen komplett neuen Look. Praktische Features kommen ebenfalls hinzu, die in einer Open-Beta ausgiebig getestet werden können.

Steam erhält ein neues Aussehen. Nicht nur die Optik wurde dabei überarbeitet, es gibt außerdem neue Funktionen. In den letzten Wochen erlaubte Valve immer wieder kleinere Einblicke in die Arbeiten am neuen Interface, nun können sich die Nutzer in der Open-Beta selbst einen Einblick über die neue Spielebibliothek verschaffen.

Änderungen am Steam-Client verliefen in den letzten Jahren recht zögerlich, so ist es zu erwarten, dass das Unternehmen nun erst einmal Nutzerfeedback sammelt und die Verschönerung dementsprechend vorantreibt.

Neue Regale

Steam kündigte in letzter Zeit einige neue Funktionen an. Die auffallendste Neuerung ist hierbei das Regal. Hier könnt ihr hinzugefügte Spiele nach Spielstunden, der Speichergröße oder nach dem Metacritic-Score sortieren lassen. Natürlich könnt ihr euch diese Regale ebenso nach Belieben mit dem neu eingeführten Drag-and-Drop-Feature bestücken.

Ebenfalls bietet Steam künftig übersichtlichere Infos und Updates zu Spielen. Eure zuletzt gezockten Titel erscheinen direkt auf der Startseite, so könnt ihr schneller ins Spielgeschehen zurückkehren.

So nehmt ihr an der Open-Beta teil

An der Open-Beta teilzunehmen ist einfach und benötigt ausschließlich ein paar Klicks:

Wählt unter dem Menüpunkt „Steam“ den Punkt „Einstellungen“ aus

Wählt im folgenden Menü den Punkt „Account“ aus und klickt neben „Beta-Teilnahme“ auf „Ändern“

Im Drop-Down-Menü „Steam Beta Update“ auswählen und das Ganze bestätigen

Wie findet ihr das neue Aussehen und die neuen Funktionen? Schon getestet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.