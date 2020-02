Steam - Neuer Rekord: Noch nie waren so viele Spieler gleichzeitig online

Valve erreichte am gestrigen 2. Februar 2020 mit seiner Spielevertriebsplattform Steam einen neuen Spielerrekord. Mit 18.801.944 aktiven Spielern war am gestrigen Sonntag um 14:30 Uhr der Peak erreicht.

Zum Vergleich: Am 14. Januar 2018 wurde auf Steam mit 18.537.490 gleichzeitig aktiven Benutzern der letzte Rekord verzeichnet.

Weshalb der Rekord nun völlig überraschend mit einer Differenz von mehr als 250.000 Spielern geschlagen werden konnte, ist bislang nicht bekannt. Anscheinend gibt es aber keinen besonderen Grund für die hohen Nutzerzahlen. Interessant ist aber außerdem, dass gestern lediglich 5,9 Millionen Nutzer in Spielen aktiv waren, während es beim letzten Rekord noch rund sieben Millionen Gamer waren.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4