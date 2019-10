Steam - Lokale Multiplayer-Spiele bald übers Internet zocken?

Valve arbeitet an einem neuen Feature für ihre Spiele-Vertriebsplattform Steam, das den Spielern die Möglichkeit einräumen soll, lokale Multiplayer- oder Koop-Spiele über das Internet mit Freunden zu zocken.

Steam plant scheinbar ein neues Feature, das sich Remote Play Together nennt. Mit diesem einzigartigen Feature möchten sie sicherstellen, dass lokale Multiplayer-Spiele übers Internet gespielt werden können. Laut Valve soll es sich so handhaben, als wären die Spieler im gleichen Raum.

Steam Open-Beta zeigt die Plattform in neuem Glanz

Lokaler Koop geht global

Valve hat die neue Funktion über die Steamworks-Webseite angekündigt. So könnten also lokale Multiplayer-Spiele einer viel größeren Spielerschaft zugänglich gemacht werden.

Wie PC Gamer nun berichtet, soll das Feature automatisch für „alle lokalen Multiplayer-, Koop- und Splitscreen-Spiele“ Verwendung finden. Die Entwickler der Spiele sollen scheinbar keine Arbeit damit haben, das Feature mit ihrem Spiel kompatibel zu machen, denn das übernimmt wohl Valve vollständig mit RPT.

Alden Kroll von Valve bestätigt die Existenz des Features und klärt via Twitter auf. Er spricht über die Magie dahinter:

„Um das klarzustellen: es ist wirklich nur für den geteilten Bildschirm oder gesplitteten Bildschirm. Die Technik streamt euren Bildschirm zu Freunden, nimmt das Input-Signal auf und sendet es zurück zum Spiel. Im Grunde spielt ihr also dasselbe Spiel, schaut auf dieselbe Sache.“

Steam Neue Workshop-Kreationen werden vor Freischaltung gesichtet

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis das RPT-Feature erscheint. Bereits am 21. Oktober 2019 soll eine erste Beta-Phase stattfinden. Ob Valve wie Nvidia mit GameStream co-op an dem Versuch scheitern wird, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt, wie sich das Feature in Steam integriert und ob es Verwendung findet bei den Spielern.