Steam - Herbst Sale 2018: Offiziell gestartet, hier sind die Angebote!

Es ist endlich soweit, der Steam Herbst Sale 2018 ist offiziell gestartet! Pünktlich um 19:00 Uhr startete eine der größten Rabattaktionen des Jahres, die noch bis zum 27. November 2018 laufen soll. Einmal mehr sind tausende Spiele knallhart reduziert worden!

Nahezu alle Publisher haben ihren gesamten Katalog heruntergesetzt, sodass auch zahlreiche kürzlich erschienene Titel bereits rabattiert sind. Mit dabei sind beispielsweise GTA 5, Life is Strange 2, Dead Cells oder das gesamte Fallout-Franchise. Laut Valve befinden sich knapp 14.000 Produkte im Angebot.

Steam Bundle zu Call of Duty ist das teuerste Angebot auf Steam

Steam Awards 2018 ebenfalls gestartet

Auch in diesem Jahr können alle Nutzer ihre Lieblingstitel in einer Vielzahl an Kategorien für die Steam Awards 2018 nominieren. Dabei ist egal, ob es sich um Neuerscheinungen oder alte Klassiker handelt – eure eigenen Präferenzen zählen. Die Gewinner werden im Februar bekanntgegeben.

