Steam - Happy Singles-Day: Unsere Highlights aus dem aktuellen Sale

Zahlreiche Händler zelebrieren derzeit den Singles-Tag, jenen Tag, der auf die einsamen Herzen da draußen aufmerksam macht. Steam lässt sich natürlich nicht lumpen und versorgt die Alleinstehenden ebenfalls mit lohnenden Angeboten.

Für alle, die nicht wissen, welcher Tag heute ist, wir sagen es euch: Nein, wir meinen nicht Montag, wir meinen den Singles-Day! Ja, tatsächlich feiern wir heute alle Menschen auf dieser Welt, die sich mehr oder weniger freiwillig dazu entschieden haben, Single zu sein. Und wer feiert mit? Steam natürlich!

Aktion zum Singles-Tag auf Steam

Der 11.11. bietet sich tatsächlich hervorragend und ziemlich symbolisch für die Alleinstehenden da draußen an – immerhin steht in diesem Datum jede Zahl stolz für sich allein. Solltet ihr also keine Lust haben, den heute ebenso stattfindenden Karnevalsbeginn zu zelebrieren oder auf die Suche nach eurem Deckel zu gehen, bietet euch Steam so einige Schnäppchen – für Solo-Runden, aber auch für gemeinsame Partien mit Freunden.

Unsere Highlights:

Und viele, viele mehr.

Bis morgen, 12. November um 17 Uhr, habt ihr Zeit bei den Angeboten zum Tag der Singles zuzugreifen. Danach bleibt euch nur, bis zum Black Friday Ende November zu warten. Wie verbringt ihr heute euren Singles-Day?