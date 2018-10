Steam - Halloween Sale 2018 offiziell gestartet

Ab sofort könnt ihr innerhalb des Steam Halloween Sale 2018 unzählige Horrorspiele zu besonders günstigen Preisen erwerben.

Bereits vor einer Woche haben wir über die Termine für den Steam Herbst Sale 2018 sowie den Steam Winter Sale 2018 berichtet. Die exakten Daten sind im Entwickler-Forum veröffentlicht worden.

Steam Herbst und Winter Sale 2018 geleakt: Termin und alle Infos bekannt!

Außerdem ist am gestrigen Montag, den 29. Oktober 2018, der Steam Halloween Sale 2018 gestartet, der nur bis zum 01. November 2018 läuft und somit zeitlich stark limitiert ist.

Horrortitel zum Sparpreis!

Bei den Topsellern handelt es sich unter anderem um Shadow of the Tomb Raider für 39,59 Euro anstatt der regulären 59,99 Euro. Ihr spart hier also satte 34 Prozent. Warhammer Vermintide 2 wird um 50 Prozent reduziert für gerade einmal 13,99 Euro angeboten. Dontnods Action-Adventure Vampyr könnt ihr derzeit auf Steam für nur 33,49 Euro abstauben.

Unser Tipp, wie eigentlich bei so gut wie jedem Steam Sale, ist der Koop-Zombie-Shooter Left 4 Dead 2, der für 1,63 Euro angeboten wird und sich in jeder Steam-Bibliothek befinden sollte. Ebenfalls interessant sind Hunt Showdown sowie The Forest. Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch die reduzierten Topseller noch einmal aufgelistet.

Passend zu Halloween werden außerdem weitere Horrortitel besonders günstig angeboten. Zur Auswahl stehen hier beispielsweise Friday the 13th: The Game für 5,54 Euro, Outlast 2 für 6,99 Euro oder Through the Woods für gerade einmal 3,99 Euro.

Hier gelangt ihr zum Steam Halloween Sale!

Topseller: Steam Halloween Sale