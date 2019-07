Steam - Gratis Spiel: Age of Wonders 3 für kurze Zeit kostenlos!

Auf Steam könnt ihr euch aktuell „Age of Wonders 3“ komplett kostenlos sichern. Das Giveaway findet anlässlich der baldigen Veröffentlichung von „Age of Wonders: Planetfall“ statt.

Das wahnsinnig beliebte Strategiespiel „Age of Wonders 3“ ist aktuell komplett kostenlos! Alle Nutzer von Steam können das Spiel derzeit der eigenen Bibliothek hinzufügen.

„Age of Wonders 3“ wird von Paradox Interactive herausgegeben und folgendermaßen beschrieben:

„Age of Wonders III ist der lang erwartete neueste Teil der preisgekrönten Strategiespielreihe. Dank einer einzigartigen Mischung aus Reichsaufbau, Rollenspiel und taktisch fordernden Kämpfen ist Age of Wonders III die neue Referenz in Sachen Fantasy-Rundenstrategie und wird Veteranen der Serie gleichermaßen begeistern wie Neueinsteiger!“