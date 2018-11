Steam - Bundle zu Call of Duty ist das teuerste Angebot auf Steam

Wie sehen eigentlich die teuersten Spiele auf Steam aus? Wir haben uns in der Datenbank umgesehen und verraten euch die preiswertesten Schnäppchen. Es gibt ein paar Bundle, die besonders stark zu Buche schlagen.

In Valves Vertriebsplattform findet sich so manch überteuertes Angebot, aber das Bundle zu Call of Duty stellt sich an die Spitze der teuersten Einträge auf Steam überhaupt. Für einen stattlichen Preis von 1.034,11 Euro erhalten die Gamer hier die sogenannte Call of Duty Franchise Collection.

Ein wahres Schnäppchen!

Der Preis ist wohl deshalb so hoch angesetzt, weil nahezu jedes Spiel, jeder DLC oder gar Season Pass enthalten ist. Nun stellt sich die Frage, ob diese ganzen Inhalte heutzutage überhaupt noch Sinn ergeben. Immerhin haben sich einige der Multiplayer-Titel aus der Reihe wohl schon lange ausgespielt. Dass überall ausreichend Spieler auf den Servern zu finden sein werden, bezweifle ich stark. Aber für einen wahren Sammler gibt es hier fast jedes Spiel übersichtlich im Bundle zu kaufen.

Und das Paket mit dem stattlichsten Preis auf Steam ist derzeit sogar reduziert zu haben. Ihr erhaltet 19 Prozent Rabatt und zahlt aktuell nur 836,25 Euro!

Tatsächlich ist dies nicht das einzige Bundle, das mit solchen Beträgen zur Kasse bittet. Die Paradox Interactive Collection kostet 926,49 Euro - derzeit ebenfalls reduziert und kostet 659,31 Euro - und die Activision Collection kostet 910,50 Euro, aber keine Sorge, auch hier zahlt ihr aktuell nur 735,88 Euro - allesamt Schnäppchen, versteht sich.

Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Weder im Activision Collection noch in der Call of Duty Franchise Collection ist übrigens Call of Duty: Black Ops 4 enthalten.

