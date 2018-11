Steam - Amid Evil im Early Access überzeugt mit alten Shooter-Tugenden

Abseits von Duke Nukem 3D oder Doom (1993) gab es da noch diverse andere Shooter wie Heretic oder Hexen, die sich eher an ein Fantasy-Setting anlehnten. Die Entwickler im Hause Indefatibable haben bereits DUSK veröffentlicht und nun folgt ein weiterer Titel, der von New Blood Interactive vertrieben wird.

Während sich DUSK eher an Doom anlehnt und mit konventionellen Waffen und Pixelgrafik auftrumpft, folgt Amid Evil anderen Fußstapfen. Hier werdet ihr mit magischen Stäben und anderen fiktiven Waffen auf die Gegnerhorden losgelassen.

''A retro FPS for the ages! Once branded a HERETIC. Now YOU have been chosen as our champion! Reclaim our sacred weapons. Take back our ancient lands. If you can stand... AMID EVIL.''