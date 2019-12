State of Play - Termin für finale Episode in diesem Jahr steht fest: nichts zur PS5?

© Sony Interactive Entertainment

Noch ein einziges Mal gibt es in diesem Jahr die geballte Ladung News im „State of Play“-Format von Sony, das auf allen gängigen Plattformen ausgestrahlt wird. Doch in Hinsicht auf die Next-Gen-Konsole PS5 gibt es schlechte Nachrichten. Sony hat soeben den Termin für die letzte State of Play in diesem Jahr veröffentlicht. Am 10. Dezember 2019 ist es wieder so weit. Dann wird das Unternehmen mit einer neuen Ausgabe des hauseigenen News-Formats an den Start gehen. Wenn ihr live dabei sein möchtet, dann solltet ihr um 15 Uhr deutscher Zeit einschalten. Die neue Ausgabe State of Play wird auf Facebook, Twitter, YouTube und Twitch gestreamt. PlayStation 5 Sony-Patent für multifunktionalen Mobile-Controller entdeckt Was wird gezeigt? Falls ihr jetzt auf Neuigkeiten bezüglich der PlayStation 5 hofft, müssen wir euch leider enttäuschen. Wie Sony bereits im Vorfeld der State of Play bestätigt, gibt es wohl keine Updates bezüglich der Next-Gen-Konsole. Hier heißt es ganz klar: „Erwartet keine Updates hinsichtlich unserer Next-Gen-Pläne in dieser Episode.“ Dafür gibt es in rund 20 Minuten diverse Enthüllungen und Ankündigungen, die Bekanntgabe bestimmter Release-Termine, ganz neues Gameplay-Footage zu einigen Games und allgemeine Updates zu den PlayStation Worldwide Studios. Schaut am besten am kommenden Dienstag nochmal vorbei, denn hier könnt ihr die State of Play live ansehen: Live-Video von PlayStation auf www.twitch.tv ansehen

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu State of Play

State of Play - Weitere Ausgabe mit „großartigen Neuigkeiten“ angekündigt, neue Infos zu The Last of Us 2?

State of Play - Gerücht: Neue Ausgabe mit The Last of Us 2 und mehr steht an

State of Play - Nächste Ausgabe wird am 09. Mai ausgestrahlt

State of Play - Das neue Livestream-Event startet jetzt!

Otto - Xbox One X-Bundles um bis zu 40% reduziert

Podcast - Faszination Postapokalypse: Was begeistert die Menschen so sehr an Endzeitszenarien?