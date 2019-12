State of Play - Schaut euch hier die letzte Ausgabe 2019 im Livestream an

© Sony Interactive Entertainment

Ein letztes Mal in diesem Jahr wird Sony eine State of Play veranstalten und somit allerhand Updates zu bestehenden Spielen mit der Community teilen, aber auch zahlreiche neue Titel enthüllen. Neue Infos zur PS5 wird es allerdings auch während dieser Episode nicht geben. In dieser Woche wird Sony die letzte State of Play des Jahres 2019 veranstalten. Versprochen werden „20 Minuten mit neuen Spieleankündigungen, Veröffentlichungsterminen, neuem Gameplay, PlayStation Worldwide Studios-Updates und mehr“. Fans fragen sich schon jetzt, ob es in diesem Rahmen womöglich neues Gameplay-Material zu „The Last of Us 2“ oder dem „Final Fantasy 7“-Remake zu sehen gibt. Wann startet die State of Play? Dienstag, der 10. Dezember 2019 um 15 Uhr deutscher Zeit Wenn ihr live mit dabei sein möchtet, dann solltet ihr um 15 Uhr deutscher Zeit einschalten. Die neue Ausgabe State of Play wird auf Facebook, Twitter, YouTube und Twitch gestreamt. Wir haben euch unterhalb dieser Meldung den offiziellen Twitch-Account von Sony eingebunden, über den ihr die letzte State of Play in diesem Jahr unter anderem mitverfolgen könnt. Natürlich werden wir euch aber auch auf PlayCentral mit den wichtigsten Infos rund um die State of Play im Dezember versorgen. Neues zur PlayStation 5? Neue Infos zur PlayStation 5 wird es auch in dieser Ausgabe nicht geben, wie Sony im Vorfeld bereits mitgeteilt hat. Mit Details zu der Next-Gen-Konsole müssen wir uns also noch ein wenig gedulden. Live-Video von PlayStation auf www.twitch.tv ansehen

