State of Play - Nächste Ausgabe wird am 09. Mai ausgestrahlt

Sony gab soeben bekannt, dass uns diese Woche eine neue „State of Play“-Ausgabe erwartet. Dabei werden nähere Einblicke zum „MediEvil“-Remake und einige Neuankündigungen gezeigt.

Die nunmehr zweite Ausgabe von State of Play steht in den Startlöchern. Sonys hauseigener Livestream orientiert sich an dem Konzept, das Nintendo mit der Nintendo Direct verfolgt. Der Konzern gibt in „State of Play“ verschiedene Einblicke in kommende Projekte und präsentiert Neuankündigungen.

Neue „State of Play“-Ausgabe am 09. Mai

Am 09. Mai um 23:59 Uhr (MESZ) strahlt Sony die neueste Ausgabe von „State of Play“ aus. Der Stream fällt mit 10 Minuten Laufzeit dabei recht kurz aus.

Im Fokus des Livestreams steht das Remake zu „MediEvil“, welches näher vorgestellt wird. Dies ist aber nicht der einzige Programmpunkt: So werden auch einige Neuankündigungen zu erwarten sein. Auf Informationen zur nächsten Konsolengeneration brauche man jedoch nicht zu hoffen, wie Sony bestätigt.

„State of Play“ kann auf Twitch, YouTube, Twitter und Facebook live verfolgt werden. Eine Aufzeichnung erscheint kurze Zeit nach der Übertragung.