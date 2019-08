State of Play - Gerücht: Neue Ausgabe mit The Last of Us 2 und mehr steht an

Sony bereitet wohl eine heiße Enthüllungsoffensive vor. Nicht nur die PS5 soll Gerüchten zufolge im nächsten Frühjahr gezeigt werden, bereits im kommenden Herbst soll uns eine neue State of Play-Ausgabe erwarten, die unter anderem das Erscheinungsdatum für „The Last of Us 2“ offenbart!

Heute gibt es heiße Gerüchte zur PlayStation 5 und scheinbar neue Informationen zu kommenden PS4-Titeln. Allem Anschein nach erwartet uns dieses Jahr eine neue State of Play-Ausgabe, die sich vor allem auf Death Stranding und The Last of Us 2 konzentrieren soll.

PlayStation 5 Enthüllung erfolgt wohl im Februar 2020

Release-Termin von „The Last of Us 2“ in kommender State of Play?

Beide Titel werden wohl in einer neuen State of Play ins Spotlight gerückt. Wenn man den Gerüchten glaubt, soll die neue Ausgabe am 01. November 2020 ausgestrahlt werden. Das wäre kurz vor dem Release von „Death Stranding“. Für „The Last of Us 2“ sei dann angeblich ein neuer Trailer zu erwarten, der das heiß erwartete Release-Datum für Mai 2020 enthüllen soll.

Des Weiteren soll Star Wars Jedi: Fallen Order einen Auftritt im Stream bekommen, Ghost of Tsushima wird dagegen wohl nicht gezeigt werden.

Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden und berichten darüber, wenn Sony die State of Play offiziell ankündigt. Welcher der genannten Titel würde euch am meisten interessieren? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare!