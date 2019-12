Starship Troopers: Terran Command - Neues Echtzeit-Strategie-Spiel zum Arachniden-Franchise kommt 2020

© Slitherine Ltd.

Derzeit wird an einem neuen Echtzeit-Strategie-Spiel gearbeitet, das sich an das „Starship Troopers“-Franchise anlehnt. Die ersten Teaser-Trailer sind da, die neben der Ankündigung ein wenig Gameplay präsentieren.

Starship Troopers: Terran Command lautet der neueste Streich von SlitherineGames und Tri Star (einer Sony-Firma), in dem die Spieler die Mobile Infanterie gegen eine Horde an Bugs verteidigen müssen. Den offiziellen Ankündigungs-Trailer gibt es hier zu sehen:

„Das ganze Gehirn weggelutscht.“

Der unendliche Kampf der Menschheit gegen die erbarmungslose Arachniden-Spezies wird nun in Echtzeit-Strategie fortgesetzt. Das Spiel ist im Universum von Starship Troopers angesetzt, das 1997 von Paul Verhoeven erschaffen wurde, und demnach nichts für Weicheier. Nur die ganz harten Hunde werden den todbringenden Angriffen der Bugs überleben ...

... möchten Sie mehr wissen?

Das hitzige Videospielerlebnis bietet unterschiedliche Kampagnen. Innerhalb der einzelnen Story-Missionen werden die getroffenen Entscheidungen eine direkte Auswirkungen aufs Geschehen haben und so über Sieg oder Niederlage der Menschheit entscheiden.

Es stehen unterschiedliche taktische Möglichkeiten zur Verfügung, die sinnvoll gegen die Gegnerhorden eingesetzt werden müssen. Zudem wird es Zugriff auf die neuesten technologischen Wunderwerke der Mobilen Infanterie geben, die eine Anpassung der Gefechtseinheiten ermöglicht. Nur so kann diese schiere Überzahl an blutrünstigen Bugs besiegt werden.

Der neue Sky Marshal richtet bezüglich der Erwartungen einige Worte an das hiesige Volk:

„Helden, Explosionen, Blut und Käfer. Eine Menge Käfer.“

Das erwartet euch in „Starship Troopers: Terran Command“. Hier seht ihr exklusives Live-Footage der Frontlinie. Einsatztruppen vor Ort berichten von Menschenleichen ohne Gehirnen. Was es damit wohl auf sich hat? Euer Einsatz startet in 2020. Macht euch bereit: