Starladder Berlin Major 2019 - Beginn der Legends-Stage: So schlugen sich die Teams!

Gestern ging der erste Tag in der „New Legends“-Stage der aktuellen „CS:GO“-Weltmeisterschaft zuende. Wir verraten euch, wie die Ergebnisse des ersten Spieltags ausgingen und was euch heute beim Starladder Berlin Major 2019 erwartet!

Nachdem die „New Challengers“-Stage sich dem Ende neigte, ging es gestern bereits mit der „New Legends“-Phase des Starladder Berlin Major 2019 weiter. Einige nervenzerreißende Matches boten dabei einmal mehr Hochspannung und Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde.

Der erste Schwung an Spielen verlief relativ unspektakulär, sodass sich alle Favoriten der jeweiligen Spiele durchsetzen konnten. FaZe konnte sich erstaunlich deutlich gegen mousesports durchsetzen, deren Ingame-Leader „karrigan“ keine Antwort auf den aggressiven Spielstil fand. An anderer Stelle erreichte Vitality einen bequemen Sieg gegenüber North.

Wirklich spannend wurde es in den Spielen zwischen NRG und Renegades, bei dem letztendlich die volle Anzahl an Runden gespielt wurden. Auch das Match zwischen Natus Vincere und G2 erwies sich als großer Nervenkitzel, bei dem sich G2 in der Overtime am Ende durchsetzen konnten.

Hier ein Überblick über alle Matches:

ENCE gegen AVANGAR (16:5, Overpass)

Astralis gegen DreamEaters (16:9, Dust2)

NRG gegen Renegades (16:14, Dust2)

Liquid gegen CR4ZY (16:9, Mirage)

Vitality gegen North (16:9, Inferno)

mousesports gegen FaZe (8:16, Mirage)

Natus Vincere gegen G2 (17:19, Overpass)

MIBR gegen Ninjas in Pyjamas (16:12, Dust2)

Die Spiele für morgen sehen folgendermaßen aus:

1-0 Pool:

Astralis gegen G2

Liquid gegen NRG

ENCE gegen MIBR

FaZe gegen Vitality

0-1 Pool:

Natus Vincere gegen DreamEaters

NiP gegen CR4ZY

Renegades gegen AVANGAR

North gegen mousesports