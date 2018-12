Stardew Valley - Entwickler setzt fortan auf Self-Publishing

Entwickler und Publisher von Stardew Valley gehen fortan getrennte Wege, ConcernedApe strebt die Eigenvermarktung an. Eine vollständige Trennung bedeutet dies jedoch nicht.

An Stardew Valley arbeitet nur ein Entwickler namens Eric Barone, den die Community als ConcernedApe kennt. Gemeinsam mit dem Publisher Chucklefish hielt das Spiel Einzug auf etwaigen Plattformen wie zuletzt die Nintendo Switch oder Android und iOS. Doch die Zusammenarbeit in alter Form ist nun beendet, Entwickler und Publisher gehen fortan einen anderen Weg.

Die Trennung der beiden Instanzen, die ab dem 14. Dezember 2018 in Kraft tritt, ist jedoch halb so dramatisch.

Self-Publishing als oberstes Ziel

ConcernedApe wird sich in Zukunft selbst vermarkten und zwar auf der PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita und dem PC. Somit fungiert er hier also als Entwickler und Publisher gleichermaßen. Chucklefish wird demnach also für die Nintendo Switch und mobile Endgeräte zuständig bleiben.

Der Entwickler gibt zu verstehen, dass er zu Beginn ein reger Neuling in der Videospielindustrie gewesen sei, doch ab diesem Zeitpunkt möchte er alleine weitermachen und vorankommen.

''Ich denke Eigenvermarktung ist das Endziel der meisten Indie-Entwickler und ich bin glücklich, dass ich nun an einem Punkt angelangt bin, wo das möglich ist!''

Chucklefish spricht sich dahingehend aus, dass sie froh seien, ein Teil von der Geschichte von Stardew Valley sein zu dürfen und wünschen ConcernedApe viel Erfolg auf seinem neuen Weg.

Stardew Valley Erscheint für mobile Endgeräte, iOS und Android geplant

Für die Spieler dürfte sich erst einmal nicht viel ändern, das geplante Multiplayer-Update für die Nintendo Switch wird von Chucklefish fertiggestellt, es soll schon in Kürze veröffentlicht werden. Die neue Android-Version soll ebenfalls bereits in den Startlöchern stehen.