Stardew Valley - Entwickler kündigt weitere Games im Spiel-Universum an

Im Rahmen des großen Endgame-Updates 1.4 für das Farm-Rollenspiel Stardew Valley hat Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe bereits verkündet, dass er derzeit an mehreren neuen Spielprojekten arbeite. Nun wurde er in einem Twitter-Post etwas konkreter und schürt unsere Neugier.

Erst kürzlich erreichte das beliebte Pixel-Rollenspiel mit 10 Millionen verkauften Kopien einen neuen Meilenstein. Immerhin hat der Titel bereits zahlreiche Portierungen enthalten und ist auf nahezu jeder Konsole und jedem PC spielbar.

Nun erwartet uns offenbar mindestens ein weiteres Spiel in der charmanten und einst alleinig von Eric Barone geschaffenen Welt von „Stardew Valley“:

Angesicht dieser Aussage fällt es uns nun zwar schwer, keine Vorfreude auf das, was da kommen mag, zu entwickeln. ConcernedApe stellt in dem betreffenden Tweet jedoch explizit heraus, dass zu diesem Zeitpunkt noch kein übermäßiger Hype oder gar Spekulationen entstehen sollten. Damit sollen entsprechende Erwartungen vermieden werden, die den Entwickler unter Druck setzen könnten.

Denn Barone möchte lediglich etwas erschaffen, das ihm Glück und Zufriedenheit beschert und nicht zwingend ein neuer Indie-Hit werden muss. Das respektieren wird selbstverständlich, freuen uns allerdings, dass der Solo-Entwickler erneut seiner Kreativität freien Lauf lässt und uns künftig mit neuen Spielen aus seiner Feder überraschen möchte.

I'm not setting out to make the next indie smash hit, I just want to make another game that I enjoy and am happy with. And to share some of my art & ideas with the world. If it becomes popular, I will be happy, but it's not my focus