Starcraft Remastered - Blizzard kündigt StarCraft: Cartooned an, den Klassiker im Cartoon-Look

Blizzard hat ein StarCraft mit dem gewissen Etwas angekündigt. In „StarCraft: Cartooned“ ist der Name Programm. Das Spiel lehnt sich an „StarCraft: Remastered“ an und bringt einen neuen, zauberhaften Comic-Look mit.

Eine Ankündigung der etwas anderen Art sollte in puncto StarCraft untertage an die Öffentlichkeit gelangen. Blizzard hat sich etwas bezüglich ihres Klassikers einfallen lassen. Sie legen StarCraft: Remastered neu auf und transformieren den alten Schinken in eine abgewandelte Version um.

StarCraft: Cartooned, aus Alt mach Neu!

Das Ergebnis lautet „StarCraft: Cartooned“. Es ist im Grunde also immer noch das Remastered, lediglich mit einer abgewandelten Cartoon-Grafik.

Blizzard gibt zu verstehen, dass jede Einheit, Struktur, Karte und sogar das Menü und die Missionsbildschirme von Carbot Animations umgewandelt wurden. Demnach ist also die gesamte Singleplayer-Kampagne im Cartoon-Look spielbar, während andere den Multiplayer mit jener Neuinszenierung genießen können. Und dazu zählen ebenfalls die Custom-Games.

Wie spaßig das Erlebnis werden könnte, deutet schon jetzt der offizielle Teaser-Trailer an, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben:

Und das Schönste ist, dass ihr nicht groß auf ein Release-Datum warten müsst, denn „StarCraft: Cartooned“ ist ab sofort für den PC erhältlich. Blizzard schreibt, dass das Spiel für 9,99 Euro zu haben ist und StarCraft: Remastered erforderlich ist.