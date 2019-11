StarCraft 3 - Eine neue Hoffnung: Entwickler würden gerne an Nachfolger arbeiten

Alle Blizzard-Communitys machen Luftsprünge, nur die StarCraft-Fanbase schaut in die Röhre. Obgleich kein StarCraft 3 auf der BlizzCon angekündigt wurde, wären die Entwickler keinesfalls abgeneigt von einem Sequel.

Während es Neuigkeiten zu World of Warcraft gab, der Nachfolger zum infernalen Franchise von Diablo angekündigt wurde und sogar der kompetitive Hero-Shooter Overwatch einen zweiten Ableger erhält, blieb ein Franchise auf der Strecke, StarCraft.

Hoffnung stirbt zuletzt

Als hätte das RTS-Genre in den vergangenen Jahren nicht schon genug gelitten, warten die Warcraft-Spieler vergebens auf einen 4. Teil, während es spätestens nach dem letzten Investorentreffen von Blizzard Activision klar war, dass erst einmal zum StarCraft-Universum keine großen Neuigkeiten folgen werden.

Doch auf der diesjährigen BlizzCon haben die Kollegen von PC Gamer dennoch mit dem Director Tim Morton und Lead Co-op Designer Kevin Dong von Blizzard gesprochen und einiges in Erfahrung bringen können.

Auf die Frage, ob sie bereits an einem StarCraft 3 arbeiten würden, bekamen sie eine Antwort, die ein wenig Hoffnung hinterlässt.

„Der beste Weg, unsere Zukunft herauszufinden, ist, wenn wir auf die Spieler hören. Ich denke, wenn es ein Interesse gibt, mehr RTS-Spiele zu sehen, wäre entsprechende Nachrichten an Blizzard zu schicken eine wundervolle Sache.“

Laut Morton sei RTS sein Lieblingsgenre und das Team hinter „StarCraft 2: Legacy of the Void“ unglaublich passioniert:

„Ich denke, es gibt eine großartige Möglichkeit in der Zukunft, aber ja, wir werden abwarten müssen und sehen, was die Zukunft bereithält.“

Ferner geht er noch einmal darauf ein, dass die Spieler den Koop-Modus in „StarCraft 2: Legacy of the Void“ sehr zu schätzen wüssten. Und es würde uns nicht wundern, wenn es in einem StarCraft 3 eine Kampagne gäbe, die die Spieler im Koop spielen könnten. So macht es aktuell gerade der deutsche Entwickler und Publisher Daedalic mit A Year of Rain, die ebenfalls im RTS-Gebiet Fuß fassen möchten.

Insbesondere Titel wie Age of Empires 4 oder „They Are Billions“ könnten dafür Sorge tragen, dass das RTS-Genre wieder mehr Aufmerksamkeit erhält und somit schlussendlich auch für ein Sequel im StarCraft-Franchise sorgen. Wir werden sehen, wie es im RTS-Bereich weitergeht.