Star Wars - Yoda mit menschlicher Hautfarbe entfacht lustige Memes

Vor ein paar Jahren hat eine Künstlerin den kleinen grünen Alien Yoda aus Star Wars ein wenig transformiert. Das Ergebnis zeigt einen Yoda mit menschlicher Haut. Das Antlitz stößt aktuell auf ein paar lustige Memes.

Wenn wir Weisheit personifizieren müssten, dann fiele die Wahl sicherlich ganz einfach auf den Star Wars-Charakter Yoda und das Schaubild wäre perfekt. Der Jedi-Meister hat in seiner rund tausendjährigen Lebensspanne natürlich auch viel Zeit gehabt, den einen oder anderen schlauen Spruch aufzusaugen. Star Wars ohne Yoda wäre wohl kein richtiges Star Wars.

Im Grunde ist Yoda der Stereotyp eines Aliens, wie wir ihn in uns in unserer heutigen Kultur vorstellen. Ein kleines und grünes Männchen mit großen Augen. Dieser Stereotyp wird in The Mandalorian sogar noch besser von Baby Yoda aka The Child verkörpert, das Kind hat hier sogar noch schwarze Augen.

Nun, aber die meisten stellen sich Außerirdische sicherlich nicht so verschrumpelt wie Yoda vor, das mag durchaus sein. Dennoch können wir Yoda in seiner regulären Aufmachung schon relativ leicht zuordnen und der Einfluss erscheint klar.

Aber wie wäre das eigentlich, wenn Yoda keine grüne Haut hätte? Diese Frage hat sich nun ein Twitter-User Olly Smith gestellt und es ist ... anders.

Yoda with human skin. pic.twitter.com/Rmpz4SYKYc — Olly Smith (@OllyWrites) January 7, 2020

Ich möchte nicht sagen, es ist verstörend. So wäre es natürlich falsch, jemanden anhand seiner Hautfarbe zu bewerten. Aber im Fall von Yoda machte dies schon einen relativ großen Unterschied, wie wir im illustrierten Beispiel von Andrea Eusebi aus dem Jahre 2012 sehen. Mehr Bilder von ihrer Yoda-Version gibt es hier.

Was haltet ihr von der Illustration? Diskutiert gerne mit uns weiter unten in den Kommentaren. Die User vergleichen Yoda mit menschlicher Haut derzeit mit ein paar bekannten Leuten, was wiederum in recht unterhaltsamen Memes mündet: