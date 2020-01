Star Wars - Wiedersehen mit Luke und Leia in der Obi-Wan Kenobi TV-Serie auf Disney Plus geplant

Lucasfilm entwickelt eine TV-Serie mit Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi für Disney Plus. Ein Casting-Aufruf verspricht nun ein Wiedersehen mit weiteren beliebten Figuren aus dem „Star Wars“-Universum: Luke und Leia.

Gerade erst ist mit Star Wars: Episode 9 das Ende der Skywalker-Saga in den Kinos angelaufen und nimmt Abschied von den beliebten Charakteren wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia und einigen mehr. Doch so ganz verschwinden die klassischen Figuren aus der „Star Wars“-Reihe nie, wie nicht nur beliebte Videospiele wie „Battlefront“ oder zuletzt Jedi: Fallen Order zeigen. Auch in der geplanten TV-Serie Obi-Wan Kenobi für Disney Plus kehrt Ewan McGregor als beliebter Jedi-Ritter für eine eigene TV-Serie auf den Bildschirm zurück.

Star Wars Ewan McGregor bestätigt: Obi-Wan TV-Serie war ursprünglich als Film geplant

Junge Darsteller für Luke und Leia gesucht

Inzwischen hat sich Lucasfilm der Disney-Produktion angenommen und beginnt mit der Suche nach weiteren Besetzungen. Da die neue Serie wenige Jahre nach „Episode III - Die Rache der Sith“ der Prequel-Trilogie spielt, ist offenbar ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Charakteren geplant. So wird bei einem Casting-Aufruf derzeit nach zwei jungen Darstellern im Alter von 8 bis 11 Jahren gesucht. Zwar werden die Rollennamen nicht explizit genannt, jedoch passen sie zeitlich und der Beschreibung nach auf den jungen Luke Skywalker und seine Zwillingsschwester Prinzessin Leia.

Damit stellt die Serie eine direkte Verbindung zu den Kinofilmen dar. Ein Wiedersehen mit Luke ist zwar wenig überraschend, schließlich spielt die Serie über Obi-Wan Kenobi immerhin während seiner Zeit im Exil auf dem Wüstenplanet Tatooine, wo er sich um das Wohl des jungen Skywalker kümmert. Jedoch wurde Leias Vorgeschichte bislang noch nicht filmisch dargestellt. Und der Jedi-Ritter bekommt es neben der Bedrohung durch das Imperium mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten zu tun. Viel mehr wird über die Handlung noch nicht verraten.

Star Wars Regisseurin spricht über Ewan McGregors Rückkehr als Obi-Wan Kenobi

Wann die neue TV-Serie „Obi-Wan Kenobi“ auf Disney Plus an den Start geht, steht noch aus. Man darf aber wohl nicht vor 2021 damit rechnen. Regie führt Deborah Chow, die zuvor schon Folgen für die Erfolgsserie „The Mandalorian“ aus dem Star Wars-Universum inszenierte. Das Drehbuch stammt von Hossein Amini („McMafia“, „The Alienist“).