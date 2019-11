Star Wars - Wie geht es nach der Skywalker-Saga weiter? Lucasfilm-Chefin spricht offen über die Zukunft

Mit „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ geht Ende des Jahres die Skywalker-Saga zu Ende. Nun sprach Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy offen über die Zukunft von Star Wars.

Regisseur J.J. Abrams vollendet mit Der Aufstieg Skywalkers End des Jahres die von George Lucas erschaffene Skywalker-Saga in den Kinos. Doch wie geht es anschließend mit Star Wars weiter? Diese Frage wurde auch Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy jüngst in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone gestellt und ihre Antwort fällt überraschend offen aus:

„Nein, ich habe es noch nicht entschieden. Da gibt es einiges, was wir uns ansehen und es gibt viele Möglichkeiten und Wege, wie wir es angehen könnten oder auch nicht. Das kann man sich sicher vorstellen. Soll man zurück? Soll man vorwärts? All diese Fragen werden gestellt. Bleiben wir in dieser Galaxie? Gehen wir in eine andere? Das Universum ist unendlich. Es gibt endlose Möglichkeiten. Es ist befreiend, es ist aufregend und es sorgt auch für viel Druck und Furcht.“

Star Wars Disney-Chef Bob Iger fordert nach der Skywalker-Saga eine Pause

Neue Trilogien geplant

Ursprünglich sollten die beiden „Game of Thrones“-Macher David Benioff und D.B. Weiss eine komplett neue Trilogie über die Anfänge der Jedi-Ritter entwickeln, die als nächstes in die Kinos kommen sollte. Release-Termine für die Jahre 2022, 2024 und 2026 standen auch schon fest. Doch die beiden vielgefragten Filmemacher zogen vor wenigen Wochen einen Millionen-Deal mit Netflix dem Star Wars-Universum vor.

Nun stellt sich die Frage, wer springt als Ersatz ein? Kathleen Kennedy und ihr Team sind bereits auf der Suche:

„Es ist eine unglaubliche Herausforderung und es ist etwas, in dem wir uns gerade befinden. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen, wo dies enden könnte, weil ich denke, dass Sie absolut Recht haben. Ich denke, was auch immer dieser nächste Film ist und welchen neuen Weg er definiert, ist etwas, für das wir uns viel Zeit nehmen wollen und viele Gespräche führen, bevor wir genau entscheiden, was wir tun werden.“

Zuletzt wurde Regisseur Rian Johnson („Die letzten Jedi“) für die Entwicklung einer weiteren neuen Trilogie ins Spiel gebracht. In Kennedys Überlegung über die Zukunft des Franchises fiel jedoch weder sein Name, noch ob er als Ersatz für die nächsten Filme überhaupt in Frage kommt.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Beendet endgültig die Skywalker-Saga

Kevin Feiges Star Wars-Film wird so bald nicht kommen

Dafür geht die Lucasfilm-Chefin auf ihren Kollegen und Marvel-Chef Kevin Feige ein, der ebenso dem Disney-Konzern angehört. Laut Kathleen Kennedy sei er ein großer Fan und möchte unbedingt selbst einen „Star Wars“-Film machen. Und obwohl er das derzeit erfolgreichste Franchise unter dem Dach von Disney betreut, trat er mit der Bitte an sie heran, mitmachen zu dürfen.

Kennedy bestätigte seine Anfrage, jedoch dürfe man noch nicht so bald mit einer fertigen Produktion rechnen:

„Wir haben gerade erst damit begonnen, darüber zu sprechen, was es sein könnte. Aber das liegt noch in weiter Ferne.“

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Carrie Fishers Leia sollte ursprünglich der letzte Jedi sein

Am 18. Dezember dann melden sich Rey, Finn, Poe und Kylo Ren für das große Finale der Skywalker-Saga zurück, die auch die Geschichte der einstigen Prinzessin Leia vollendet. Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, ist kürzlich das neue Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order für PC, PS4 und Xbox One erschienen.