Star Wars - Vor Clone Wars Staffel 7: Diese Episoden solltet ihr noch einmal ansehen

Disney hat eine Liste mit den 20 wichtigsten Episoden veröffentlicht, die ihr euch vor Staffel 7 von „Star Wars The Clone Wars“ noch einmal ansehen solltet.

Bereits im kommenden Monat startet Disney auch hierzulande mit dem neuen Streamingdienst Disney Plus durch. Das bedeutet nicht nur, dass alle Kunden in Deutschland endlich ohne VPN die neue Realfilmserie zu Star Wars namens The Mandalorian ansehen können. Neben einem umfangreichen Angebotskatalog wartet die Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ mit einer ganz neuen Staffel auf, nachdem die Serie fast sechs Jahre auf Eis gelegt wurde.

Ausgewählte Episoden vor Season 7 ansehen

Aber wie bereite ich mich bestmöglich auf die 7. Staffel vor? Die ganzen sechs Staffeln noch einmal zu schauen, das ist für viele keine Option. Und dennoch wäre es ratsam, sich die wichtigsten Ereignisse rund um Ahsoka Tano, Anakin Skywalker und dem Sith-Schurken Darth Maul wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Deshalb möchte Disney nun Abhilife schaffen. Sie haben eine spezielle Liste veröffentlicht, die sich „The Clone Wars 20 Essential Episodes“ nennt. Sie haben also eine Liste mit den wichtigsten Episoden erstellt, die dem fundamentalen Handlungsfaden darstellen. Diese Liste könnte eine mögliche Antwort auf einen zeitintensiven Rewatch der 121 Folgen darstellen.

Wenn ihr die 20 wichtigsten Episoden also noch einmal ansehen möchtet, dann solltet ihr euch an dieser Liste orientieren:

Staffel 1 Episode 1: Der Hinterhalt

Staffel 1 Episode 5: Rekruten

Staffel 2 Episode 5: Kampf und Wettkampf

Staffel 2 Episode 6: Die Waffenfabrik

Staffel 2 Episode 7: Vermächtnis des Terrors

Staffel 2 Episode 8: Gehirn-Parasiten

Staffel 2 Episode 12: Verschwörung auf Mandalore

Staffel 2 Episode 13: Reise der Versuchung

Staffel 3 Episode 2: ARC-Soldaten

Staffel 4 Episode 21: Brüder

Staffel 4 Episode 22: Rache

Staffel 5 Episode 1: Loyalitäten

Staffel 5 Episode 6: Die Versammlung

Staffel 5 Episode 14: Der dunkle Bund

Staffel 5 Episode 15: Schwarze Sonne über Mandalore

Staffel 5 Episode 16: Immer zu zweit sie sind

Staffel 5 Episode 17: Verdachtsmomente

Staffel 5 Episode 18: Der Jedi, der zuviel wusste

Staffel 5 Episode 19: Das verlorene Kind

Staffel 5 Episode 20: Vom Licht entfernt

„The Clone Wars: Staffel 7“ wird hierzulande zum Start von Disney Plus, also am 24. März 2020, bereits im Programm aufgeführt sein. Die neue Staffel feiert auf internationaler Ebene nämlich am 21. Februar 2020 ihr Debüt und stellt im besten Fall einen sinnvollen Abschluss der Animationsserie dar. Beleuchtet wird unter anderem die Zeit von Ahsoka Tano, die wohl den finalen Weg von einer jungen Heldin zu einer weisen Anführerin durchläuft. Die Ereignisse sollen die Brücke zu „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ schließen.