Star Wars - Underworld: Aufnahmen zur nie fertig gestellten TV-Serie von George Lucas aufgetaucht

© Disney/Lucasfilm - „Star Wars: The Mandalorian“

Vor rund 15 Jahren hat George Lucas bereits eine erste „Star Wars“-Serie entwickelt, die jedoch nie fertiggestellt wurde. Jetzt ist ein Video mit ersten Probeaufnahmen zu „Star Wars: Underworld“ aufgetaucht.

Lange Zeit bevor Disneys erste Serie The Mandalorian erfolgreich an den Start ging, plante George Lucas bereits mit einer eigenen TV-Serie zu seinem „Star Wars“-Universum. Der Schöpfer des populären Franchises mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo und Chewie, begann bereits im Jahr 2005 mit der Arbeit an einer ersten Live-Action-Serie namens Star Wars: Underworld.

Kopfgeldjäger und Söldner in einer düsteren Welt

Die Handlung sollte zwischen den Filmen „Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith“ und „Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung“ spielen. Geplant waren rund 400 Episoden, doch die Produktion kam nie richtig voran. Über die nächsten Jahre waren zahlreiche Drehbuchautoren am Werk und verfassten laut George Lucas Aussage rund 50 Skripte. Am Ende gab der Filmemacher im Jahr 2010 bekannt, dass die Serie auf Eis gelegt wurde, weil sie schlichtweg zu teuer wurde.

Jetzt ist ein Video mit Probeaufnahmen aufgetaucht, wodurch ein Blick auf die Serie „Star Wars: Underworld“ gewährt wird . Der etwa 10 Minuten lange Clip stammt wohl von Stargate Studios, das damals für die Visuellen Effekte verantwortlich waren.

Die gezeigte Szene spielt scheinbar auf dem Planeten Coruscant und zeigt eine düstere Unterwelt mit Kopfgeldjägern, Söldnern und anderem Abschaum der Galaxis. Unklar ist bis heute, ob auch bekannte Charaktere aus den Filmen eine Rolle spielen sollten.

Disney bringt eigene Star Wars-Serien voran

Ob Disney sich der Produktion doch noch annehmen wird um sie fertigzustellen, ist fraglich. Schließlich verfolgen die neuen Besitzer von Lucasfilm ihre ganz eigenen Pläne: Die Erfolgsserie The Mandalorian ist nur der Beginn von vielen weiteren Serien auf Disney Plus, wie ein Prequel zu Rogue One mit Diego Luna als Captain Cassian Andor oder eine Serie über Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor.

Darüber hinaus erwartet uns in wenigen Wochen eine offizielle Ankündigung von Lucasfilm, wie die Zukunft von Star Wars im Kino und auch als Games aussehen wird.

