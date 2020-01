Star Wars - Undercover Boss: Kylo Ren geht als Randy erneut undercover via Saturday Night Live

Die Fans wollten ein Sequel und sie haben es bekommen. Saturday Night Live bringt Kylo Ren als Undercover Boss zurück. Dieses Mal gibt er Randy zum Besten, der im Geheimen Informationen über die Untergebenen von Kylo Ren sammelt.

Das Netz hat wieder etwas zu lachen. Nachdem Adam Driver bereits einmal seine Tarnung als Undercover Boss übergeworfen hat und das Netz als Radar-Techniker Matt überzeugte, der im Grunde Kylo Ren aus Star Wars war und seine Besatzung so ausgehorcht hat, gibt es seitens Saturday Night Live nun ein Sequel – abermals mit Adam Driver in der Rolle des Undercover Boss.

#UndercoverRen ist zurück!

Doch dieses Mal schlüpft er in eine etwas andere Rolle. Nachdem die Starkiller-Basis der Ersten Ordnung zerstört wurde, ist der Machtbegabte logischerweise nicht sonderlich angetan von den jüngsten Ereignissen. Kylo Ren ist regelrecht angewidert von Rey und den Taten des Widerstands. Aber was tun?

Star Wars The Clone Wars: Finaler Trailer zu Staffel 7 zeigt Ahsoka vs. Darth Maul

Erst einmal geht er nun undercover und spitzelt seine Anhänger aus. Immerhin muss ein Anführer doch über alles im Bilde sein, was seine Untergebenen betrifft? Doch seine alte Tarnung als Radar-Techniker Matt ist keine Option. Deshalb muss eine neue Verkleidung her und Randy wart geboren!

Was denken die Anhänger von Kylo Ren also über ihren Anführer? Welche Überraschungen Adam Driver als Kylo Ren hier offenlegen konnte, könnt ihr im neuen Video zum Undercover Boss einsehen:

𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗕𝗼𝘀𝘀 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹:

𝗪𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗿𝗲 𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗡𝗼𝘄?



Kylo Ren is back to check in on the First Order’s interns. pic.twitter.com/MqFDXlk48O — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) January 26, 2020

Das Netz scherzt derweil, dass diese Produktion beantwortet, was Kylo Ren zwischen Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi und Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers getan hat. Eine berechtigte Frage, die der „Star Wars“-Community unter den Nägeln brennt.

can’t believe snl told us what kylo did between tlj and tros and not the movie itself pic.twitter.com/0uuX4Jw4DD — marie (@softskywaIker) January 26, 2020