Star Wars - Thor-Regisseur Taika Waititi soll für Lucasfilm einen Star Wars-Film drehen

Für die erfolgreichen Serie „Star Wars: The Mandalorian“ hat Regisseur Taika Waititi bereits eine Folge in Szene gesetzt. Nun soll der vielgefragte Regisseur nach „Marvels Thor 4“ seinen ganz eigenen „Star Wars“-Film drehen.

Der derzeit vielgefragte Filmemacher und Schauspieler Taika Waititi ist für Disney kein Unbekannter: Der neuseeländische Regisseur von Marvels „Thor 3: Tag der Entscheidung“ wirkte bereits im neuen Serienhit Star Wars: The Mandalorian mit. Sowohl als Stimme des Droiden IG-11 an der Seite von Pedro Pascals Titelheld als auch als Regisseur einer der neun Folgen. Nun soll er für Lucasfilm einen eigenen Star Wars-Film entwickeln und drehen.

Weder Lucasfilm noch Disney haben bislang die Meldung des gut informierten US-Magazins The Hollywood Reporter bestätigt. Jedoch dürfte an dem Gerücht durchaus etwas Wahres dran sein, schließlich dreht der preisgekrönte Filmemacher Waititi als nächstes „Thor 4“ für Marvel und dürfte auch als Regisseur an der 2. Staffel von „Star Wars: The Mandalorian“ mitwirken.

Und was sagt Taika Waititi selbst zu dem Gerücht? Der Regisseur meldete sich via Twitter mit einer recht kryptischen Nachricht zu Wort und scheint damit seine Besetzung für einen der nächsten „Star Wars“-Filme zu dementieren. Doch stimmt das auch? Wir werden sehen.

Wie sieht die Zukunft von Star Wars aus?

Lucasfilm möchte in den nächsten Wochen und Monaten den Fahrplan für die kommenden „Star Wars“-Filme bekannt geben. Zuvor hat schon Disney-Chef Bob Iger sowie Studio-Chefin Kathleen Kennedy selbst bestätigt, dass man eine kurze Kinopause einlegen möchte. Die nächsten Filme sind für 2022, 2024 und 2026 angekündigt, doch wer die Filme drehen wird, ist noch immer nicht bekannt.

Nach dem überraschenden Ausstieg der „Game of Thrones“-Macher David Benioff und D.B. Weiss wird derzeit nach einem Ersatz für das nächste Kapitel im „Star Wars“-Universum gesucht. Auch Marvel-Chef Kevin Feige hat sich selbst als Produzent für einen der nächsten Kinofilme ins Spiel gebracht. Und was aus den Plänen zur Trilogie von Regisseur Rian Johnson („Die letzten Jedi“) wird, ist ebenso offen.

Um die lange Wartezeit auf einen neuen Kinofilm ein wenig zu versüßen, arbeitet Disney Plus neben einer 2. Staffel von Star Wars: The Mandalorian auch an einer Prequel-Serie zu „Rogue One“ sowie eine Kenobi-Serie. Darüber hinaus erscheint im Februar die 7. Staffel von Star Wars - The Clone Wars. Und Spielefans kommen derzeit mit dem kürzlich erschienen Spielehit Star Wars Jedi: Fallen Order für PC, PS4 und Xbox One auf ihre Kosten.

