Star Wars - Themenpark ''Galaxy's Edge'' soll Comic-Crossover erhalten

Die Attraktion Star Wars: Galaxy's Edge wird abseits der Örtlichkeiten im Disneyland in visueller Form ausgeschmückt, indem sie eine eigene Comic-Serie erhält. Hier geht es nicht nur um den Außenposten Black Spire auf Batuu, sondern zudem um den Charakter Dok-Ondar.

Das Franchise rund um Star Wars wird ins Disneyland Resort in Kalifornien und Walt Disney World Resort in Orlando einziehen und erhält einen eigenen Themenbereich, der sich voll und ganz auf das Sci-Fi-Franchise konzentriert. Und obendrauf wird Star Wars: Galaxy's Edge wird sogar eine eigene Comic-Serie erhalten.

Die fünfteilige Miniserie wird von Ethan Sacks (Star Wars: Age of Republic Special) geschrieben und von Will Sliney illustriert. Im Mittelpunkt des Ganzen steht der Außenposten auf Batuu namens "Black Spire". Hierbei handelt es sich um die gleiche Örtlichkeit, die die Besucher von Galaxy's Edge im Themenpark erkunden werden.

Erkundet das Outer Rim

Im Mittelpunkt der Comic-Serie steht der Schwarzmarkthändler Dok-Ondar, ein Sammler aus Ithor, der sich auf seltene Antiquitäten spezialisiert hat. Er sieht sich selbst mit der Ersten Ordnung konfrontiert, die drauf und dran ist, bis in die Weiten des Outer Rim vorzudringen, um hier ebenfalls ihre Vormachtstellung zu sichern.

Der Schlüssel zum Überleben des Außenpostens soll in einem Job fundiert liegen, der mit Han Solo und Chewbacca zu tun hat. Und wir dürfen wiederum gespannt sein, wie sich die Ereignisse in den Comics entwickeln und vor allem, welche Details mit dem Themenpark in Verbindung stehen werden.

Findige Kenner des notorischen Universums stolpern hier nicht das erste Mal über den Namen Dok-Ondar, der bereits in Solo: A Star Wars Story erwähnt wurde.

Star Wars: Galaxy's Edge

Die Besucher des Themenparks Star Wars: Galaxy's Edge, die an den Planeten Batuu angelehnt sind, werden jedenfalls mit zwei verschiedenen Hauptattraktionen konfrontiert. Die eine Erfahrung namens Star Wars: Rise of the Resistance konzentriert sich auf den Kampf zwischen dem Widerstand und der Ersten Ordnung. Die Besucher werden mitten ins Geschehen geworfen, wie man unterhalb der News im Video erkennen kann.

Und die andere Attraktion in Millennium Falcon: Smugglers Run spielt sich rund um den Millennium Falcon ab. Hier werden die Besucher in eine von dreien unterschiedlichen Rollen gesteckt, die die Mühle dann als Mitglieder der Crew sicher durchs Abenteuer führen müssen.

Die Tore von Star Wars: Galaxy's Edge sollen bereits in diesem Jahr öffnen.