Star Wars - Stellt Lucasfilm die geplante Trilogie von Regisseur Rian Johnson in Frage?

Endes des Jahres vollendet „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ die beliebte Skywalker Saga von George Lucas. Weitere geplante Filme und Serien werden folgen. Doch wie steht es um die Trilogie von „Episode 8“-Regisseur Rian Johnson?

Die Begeisterung der Fans für eine neue Trilogie erlebte mit Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi von Regisseur Rian Johnson einen herben Dämpfer. Nach J.J. Abrams „Das Erwachen der Macht“ sorgte das Sequel für teilweise recht heftige Diskussionen unter den Fans, besonders die Entwicklung der Charaktere gefiel nicht jedem. Nichtsdestotrotz beauftragte Lucasfilm den Filmemacher vor zwei Jahren, eine neue und unabhänige Trilogie zu entwerfen.

Inzwischen ist einiges passiert: Das Studio hat seine Pläne neu geordnet und bringt zunächst eine Reihe neuer TV-Serien wie The Mandolorian oder Obi-Wan auf den Weg. Fürs Kino erhalten die Macher des Serienhits „Game of Thrones“, David Benioff und D.B. Weiss, den Zuschlag für eine neue Trilogie ab 2022. Einzig zu Rian Johnsons geplanter Trilogie ist es ruhig geworden.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers J.J. Abrams bestreitet den Versuch, die Story zu reparieren

Rian Johnson ist sich nicht mehr sicher

Der Regisseur hatte sich zwischenzeitlich mit anderen Filmprojekten beschäftigt, möchte aber demnächst mit der Arbeit an seinen neuen „Star Wars“-Filmen beginnen. Doch wird es dazu überhaupt noch kommen? Johnson wurde nun erneut zum Stand der Produktion gefragt, doch seine eher ausweichende Anwort wirkt nicht sehr vielversprechend. So merkt er an, dass Lucasfilm dabei sei, „herauszufinden, was sie möchten“ und er „gespannt ist, was passieren wird.“

Anscheinend ist er selbst nicht mehr sicher, ob seine neuen „Star Wars“-Filme überhaupt noch zu Stande kommen. Zuletzt betonte er zwar noch, er befinde sich mitten im Schreibprozess für das Drehbuch. Doch auch von Seiten des Studios ist seit Monaten kein Wort mehr über Johnsons Trilogie gefallen, auch bei der Star Wars Celebration 2019 nicht.

Star Wars Marvel-Chef Kevin Feige wird nächsten Star Wars-Film produzieren

Neuer Trailer zu Episode 9 in Kürze?

Währenddessen wächst die Vorfreude auf Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, der am 18. Dezember in die Kinos kommt. Gerüchten nach soll der neue und erste richtige Trailer zum Film am 21. Oktober erscheinen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.