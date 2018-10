Star Wars - Standalone-Film zu Boba Fett final gestrichen, Fokus auf The Mandalorian

Nach langem, inoffiziellem Hin und Her steht nun wohl fest, dass es kein Standalone-Movie zu Boba Fett geben wird. Dies hat nun ein bekannter Journalist bestätigt, der die Information direkt von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy haben möchte.

Inoffiziell war es wohl lange Zeit in trockenen Tüchern, Boba Fett sollte seinen eigenen Standalone-Film erhalten und damit in die Fußstapfen von Han Solo treten. Doch Solo: A Star Wars Story entpuppte sich als Misserfolg und schnell wurde klar, dass sich dies auf weitere Anthology-Teile auswirken könnte.

Offiziell gecancelt

Nun scheinen die Gerüchte und Mutmaßungen finale Formen anzunehmen, denn der bekannte Journalist der Critics Choice Association namens Erick Weber hat nun in einem Tweet bestätigt, dass der Film zu Boba Fett definitiv gestrichen sei. Kathleen Kennedy hätte ihm gegenüber geäußert, dass sie stattdessen den Fokus auf The Mandalorian legen, einer kommenden Realfilm-Serie zu Star Wars.

''Kathleen Kennedy hat mir gegenüber bestätigt, dass der Boba Fett-Film zu 100 Prozent tot ist, 100 Prozent Fokus auf The Mandalorian #StarWars''

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es auf jeden Fall Pläne für einen solchen Film gegeben haben muss. Sonderlich überraschen dürfte diese Nachricht jedoch niemanden. So war die Annahme, dass der Film eingestampft wird, noch bevor er angekündigt wurde, nach dem Misserfolg von Solo sehr weit verbreitet im Netz und bei den Kritikern.

Demnach wird wohl nichts aus dem düsteren Boba Fett-Streifen mit Logan-Regisseur James Mangold, doch womöglich wird The Mandalorian hingegen wieder auf ganzer Linie überzeugen können. So oder so dürfte die Tatsache recht spannend für die Zuschauer werden, dass es nun erstmals eine Live-Action-Serie zum Franchise geben wird und dann auch noch mit Fokus auf die geheimnisvollen Mandalorianer. Mehr Infos zur kommenden Star Wars-Serie erhaltet ihr hier:

