Star Wars - Sith Trooper angekündigt: Ersetzen sie die Imperiale Ehrengarde?

Imperator Palpatine erhält ganz offensichtlich eine neue, schlagkräftige Leibwache an die Seite gestellt. Die roten Stormtrooper erinnern an die Imperiale Ehrengarde (Rote Garde), doch das Design ist nun ein vollwertiges Sturmtruppler-Outfit. Wir werden die Sith Trooper erstmals in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ zu Gesicht bekommen.

