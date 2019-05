Star Wars - Das sind die offiziellen Erscheinungstermine der nächsten Trilogie

Disney gibt uns einen Ausblick, wann wir einige der großen Franchises des Unternehmens wieder auf der Kinoleinwand bewundern dürfen. Besonders interessant dürften da die Erscheinungstermine der neuen „Star Wars“-Trilogie sein, auf die wir noch lange warten müssen.

Dieses Jahr beendet Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers die gesamte Skywalker-Saga sowie die aktuelle Trilogie um Rey und Kylo Ren. Wie es danach mit der Galaxie im Kino weitergeht, steht buchstäblich in den Sternen. Disney ließ schon vermelden, dass man sich und den Fans erstmal eine Pause von den „Star Wars“-Filmen gönne.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Nach Episode IX legen die Filme erstmal eine Pause ein

Star Wars ab 2022

Und wie die aktuellen, offiziellen Pläne bestätigen, hält sich Disney auch daran. Wir werden nach „Der Aufstieg Skywalkers“ für einige Jahre erstmal keinen „Star Wars“-Film mehr in den Kinos erleben. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass uns seit Episode 7: Das Erwachen der Macht jedes Jahr ein Kapitel der Sternenkrieg-Saga in einem Film erzählt wurde, kommt diese Durststrecke ungewohnt.

Disney gibt der neuen „Star Wars“-Trilogie, die uns erwartet, offizielle Termine. Ob es sich dabei um die Ryan Johnson-Trilogie oder die Filmreihe der Game of Thrones-Macher handelt, ist dabei noch nicht bekannt. Die Kinostarts der neuen Trilogie sind für den 16. Dezember 2022, den 20. Dezember 2024 und den 18. Dezember 2026 geplant.

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hat dabei schon große Pläne im Kopf und versucht die Zukunft von Star Wars weitreichend in Zusammenarbeit mit Johnson, Benioff, Weiss und Favreau zu gestalten, wie sie während der Star Wars Celebration 2019 mitteilte.

„Wir schauen auf die nächste Saga. Wir schauen nicht nur auf die nächste Trilogie, sondern auf die nächsten 10 Jahre und mehr.“

Star Wars und Avatar jährlich im Wechsel

Nicht nur die Zukunft von Star Wars wurde weiter festgelegt, auch „Avatar“ bekommt offizielle Erscheinungsdaten. Nach dem Kauf von 20th Century Fox liegen die Rechte von James Camerons „Avatar“ bei Disney. Interessant hierbei ist, dass sich Star Wars und Avatar jedes Jahr abwechseln werden!

Die nächsten vier geplanten Filme des Franchises sollen dabei später erscheinen als geplant. „Avatar 2“ soll am 17. Dezember 2021 im Kino anlaufen, „Avatar 3“ folgt am 22. Dezember 2023, „Avatar 4“ ist für den 19. Dezember 2025 geplant und „Avatar 5“ schließt die Filmreihe am 17. Dezember 2027 ab.