Star Wars - Original Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew verstorben

Der britische Schauspieler Peter Mayhew wurde in seiner Rolle als wuscheliger Wookie Chebacca in der Originaltrilogie von „Star Wars“ weltberühmt. Am Abend des 30. April 2019 ist der Brite im Beisein seiner Familie verstorben.

Star Wars-Fans auf der ganzen Welt trauern um Peter Mayhew. Der Schauspieler, der vor allem in seiner Rolle als Chewbacca Bekanntheit erlangte, ist am 30. April im Kreise seiner Familie verstorben.

Peter Mayhew wurde 74 Jahre alt

Wie Mayhews Familie in einem emotionalen Brief auf Twitter mitteilt, ist der berühmte Chewbacca-Darsteller am 30. April im Alter von 74 Jahren in seinem Zuhause in Texas verstorben. Ende Juni soll es eine Trauerfeier für die engsten Angehörigen und Freunde geben, für Fans soll im Dezember ein Treffen in Los Angeles stattfinden.

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2. Mai 2019

Der 2,18 Meter große Schauspieler wurde 1944 in London geboren und arbeitete in einem Krankenhaus, bevor er von Filmproduzenten Charles Schneer entdeckt wurde. 1977 feierte er sein Kinodebüt als Minoton in „Sindbad und das Auge des Tigers“, noch im selben Jahr war er dann bereits in seiner ikonischen Rolle als Chewbacca in „Krieg der Sterne“ zu sehen.

Die Verkörperung des zotteligen, grunzenden Wookies an der Seite von Han Solo wurde zu seiner Paraderolle, die er für die komplette Originaltrilogie übernahm.

2015 streifte er für Star Wars: Das Erwachen der Macht erneut sein Wookiekostüm über, in dem er sich die Rolle mit dem Finnen Joonas Suotamo teilte. Für diesen Film habe sich Mayhew aus dem Rollstuhl zurückgekämpft, wie seine Familie auf Twitter mitteilte.

Die „Star Wars“-Familie sei für Mayhew immer so viel mehr gewesen, als nur eine Filmrolle heißt es weiter. Die Bekanntschaften zu seinen Schauspielkollegen seien über Jahre zu engen Freundschaften und einer Familie geworden, die er geliebt hat.

Auf den sozialen Netzwerken nehmen Freunde und Kollegen Abschied vom Schauspieler und würdigen seine Leistungen. Disney-Chef Robert Iger nennt ihn einen „sanften Riesen, der einen sanften Riesen gespielt hat“. „Star Wars“–Kollege Mark Hamill berichtet von einem großen Mann mit einem noch größeren Herzen.

He was the gentlest of giants-A big man with an even bigger heart who never failed to make me smile & a loyal friend who I loved dearly-I'm grateful for the memories we shared & I'm a better man for just having known him. Thanks Pete #RIPPeterMayhew #Heartbroken @TheWookieeRoars pic.twitter.com/8xbq9HEWF2 — Mark Hamill (@HamillHimself) 2. Mai 2019

In 2016 war Peter Mayhew letztmalig auf der Kinoleinwand im Streifen „Killer Ink“ zu sehen. Mayhew hinterlässt eine Ehefrau und drei gemeinsame Kinder und wird für immer im Herzen seiner Fans weiterleben.