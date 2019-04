Star Wars - Offizielles Logo und Speeder-Bike aus The Mandalorian vorgestellt

Die heiligen Tore für „Star Wars“-Fans sind eröffnet, die alljährliche Star Wars Celebration findet dieses Jahr in Chicaco statt. Und damit gibt es wieder einige Enthüllungen, die den gesamten „Star Wars“-Kosmos betreffen. Jüngst gab es erste Details zu „The Mandalorian“.

Die Star Wars Celebration ist im vollen Gange, weshalb wir in den folgenden Tagen noch diverse Infos zum Franchise erwarten dürfen. „The Mandalorian“ bietet die erste große Enthüllung, denn die Verantwortlichen bei Lucasfilm haben nun das Logo der Live-Action-Serie von Showrunner Jon Favreau präsentiert. Star Wars erhält mit dem Mandalorianer das erste Mal eine Realfilmserie.

Offizielles Logo von „The Mandalorian“

Die Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy hat das Logo zur neuen Serie während ihres Panels offiziell vorgestellt. Ihr könnt das Logo hier nachfolgend einsehen:

© Disney

Sonderlich viel zum Inhalt wollten sie jedoch nicht verraten. Jon Favreau verspricht lediglich, dass die Hardcore-Fans auf ihre Kosten kommen werden. Er hätte die Serie von Anfang an so konzipiert, dass sie sich vom Ton an die ersten Filme aus dem Franchise anlehnt.

Jüngst gab es zudem eine Enthüllung der ganz besonderen Art in Hinsicht auf „The Mandalorian“. Die Kollegen von ComicBook.com haben auf der Messe in Chicago das Speeder-Bike entdeckt, das in der Serie zu sehen sein wird.

Dass sich der Ton der Serie an die erste Trilogie (IV bis VI) anlehnt, wurde bereits vor einiger Zeit kommuniziert. Somit müssen wir unweigerlich an Mos Eisley und Tatooine denken. Die Serie wird zu großen Teilen im Outer Rim spielen, wie wir ebenfalls bereits wissen. Der Look des Speeder-Bikes sollte jedenfalls für sich stehen und die Bezeichnung „Outer Rim Speeder Bike“ erscheint auf den ersten Blick recht treffend:

© Dan Levine / ComicBook.com

Was haltet ihr von dem Bike? Und würdet ihr Filmszenen auf Tatooine begrüßen? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare. „The Mandalorian“ wird zum Launch von Disney Plus am 12. November 2019 Debüt feiern und dann exklusiv auf der Disney-Streaming-Plattform zur Verfügung stehen.

Disney Plus Start im November, erste Shows und Preis bekannt