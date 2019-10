Star Wars - Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor wusste schon vor 4 Jahren über die Serie Bescheid

Disney bestätigte bereits eine Serie über Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor. Nun sprach der Schauspieler erstmals über seine Rückkehr ins „Star Wars“-Universum und liefert ein kurzes Update zur Produktion.

Das Star Wars-Universum wächst und sehr zur Freude der Fans gehört Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi ebenfalls dazu. Der Schauspieler stellte den Jedi-Meister schon in George Lucas Prequel-Trilogie „Die dunkle Bedrohung“, „Angriff der Klonkrieger“ und „Die Rache der Sith“ dar. Jetzt endlich kehrt der Schauspieler in seine Rolle für eine eigene TV-Serie auf Disney Plus zurück.

Ewan McGregor verrät nun vorab ein paar wichtige Infos zur neuen Serie, auch wenn er nicht allzu sehr ins Detail gehen darf. Doch zuvor bestätigt er, dass er bereits seit rund vier Jahren von seiner Rückkehr ins „Star Wars“-Universum wusste:

„Es ist eine verdammte Erleichterung. Seit vier Jahren muss ich die Leute deswegen belügen.“

Seit Jahren schon wurde über eine Rückkehr Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi spekuliert und jedes Mal hieß es nur, wie gerne er zurückkehren wolle. Ursprünglich hatte Lucasfilm vor, einen Solofilm mit ihm zu drehen. Nach dem eher mäßigen Erfolg des „Han Solo“-Films wurden jedoch sämtliche Pläne für weitere Anthologie-Filme auf Eis gelegt.

Obi-Wan nach dem Zerfall der Jedi-Orden

Die Obi-Wan-Serie setzt direkt nach den Geschehnissen aus „Episode III: Die Rache der Sith“ an, also noch vor der klassischen Trilogie von George Lucas, in der damals der inzwischen verstorbene Alec Guinness den Jedi-Meister im Kampf gegen Darth Vader verkörperte.

Wie McGregor nun bestätigt, umfasst die TV-Serie sechs einstündige Episoden. Darin wird erstmals gezeigt, wie es dem Jedi-Meister in all den Jahren im Exil auf Tatooine ergangen ist, um über Anakins Sohn Luke Skywalker zu wachen, während sein Vater zum gefürchteten Darth Vader wird. Regie wird Deborah Chow führen, die aktuell schon für Lucasfilm an der Serie „The Mandalorian“ arbeitet.

Die TV-Serie über Obi-Wan Kenobi wird nächstes Jahr im Sommer gedreht und dürfte frühestens Ende 2020 auf Disney Plus erscheinen, vielleicht sogar erst Anfang 2021. Bis dahin sollte der neue Streaming-Dienst endlich auch in Deutschland zur Verfügung stehen.