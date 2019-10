Star Wars - Neue Trilogie sollte von den Anfängen der Jedi-Ritter handeln

Nach dem Ausstieg von David Benioff und D.B. Weiss gibt es nun Hinweise über die Idee ihrer neuen „Star Wars“-Trilogie. Demnach wollten sie tatsächlich die Anfänge der Jedi-Ritter in der Alten Republik erstmals verfilmen.

Lucasfilm möchte nach dem großen Finale der Skywalker-Saga künftig ein neues Kapitel im Star Wars-Universum aufschlagen. Nach den aktuellen Ereignissen blickt das Studio in eine ungewisse Zukunft, wie es künftig im Kino weitergeht.

Geplant war eigentlich eine neue Trilogie von den beiden Game of Thrones-Machern D.B. Weiss und David Benioff. Nachdem die beiden jetzt nach eineinhalb Jahren der Entwicklung kurzerhand zu Gunsten eines neuen Deals mit Netflix ausgestiegen sind, stellt sich nun die brennende Frage: Wie sollte die neue Trilogie aussehen?

Trilogie über den Jedi-Orden und die Alte Republik geplant

Laut einem Bericht des US-Branchenblatts Variety zufolge wollten Benioff und Weiss tatsächlich die Anfänge der Jedi-Orden für ihre Trilogie verfilmen. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy hatte bereits im April in einem Interview angedeutet, dass das Studio Interesse an einer Verfilmung zu „Knights of the Old Republic“ habe. Erste Ideen gäbe es schon, ins Detail wollte sie aber noch nicht gehen.

Der Spieleklassiker Knights of the Old Republic von LucasArts gehört zu den beliebtesten Rollenspielen und erfreut sich einer großen Fangemeinde. Ein KotOR-Film war von Fans schon seit längerem gewünscht, ob es nun doch zur Umsetzung kommen wird, bleibt abzuwarten.

KotOR setzt etwa 4.000 Jahre vor den Ereignissen aus dem ersten „Krieg der Sterne“-Film von George Lucas aus dem Jahr 1977 an, der heute unter dem Titel „Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung“ bekannt ist. Im Kampf der Jedi-Ritter gegen die Siths gilt es die Widersacher Darth Malak und Darth Revan aufzuhalten.

Zukunft von Star Wars im Kino offen

Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass Benioff und Weiss nach dem Ende ihres Serienhits „Game of Thrones“ mit der Produktion der Star Wars-Trilogie beginnen. Kinostarttermine für die Jahre 2022, 2024 und 2026 wurde vor wenigen Monaten schon bekanntgegeben.

Auch wenn die beiden dem „Star Wars“-Universum den Rücken gekehrt haben, dürfte die Idee über die Anfänge der Jedi-Orden als Kinofilm nicht vom Tisch sein. Die Story würde zur aktuellen Trilogie durchaus passen, schließlich besuchte Rey gemeinsam mit Luke Skywalker in Die letzten Jedi den ersten Tempel des Jedi-Ordens um mehr über die Macht zu erfahren. Vielleicht findet sich ja ein Ersatz und die Idee zur Alten Republik wird doch noch umgesetzt, ob nun als Kinofilm oder TV-Serie.