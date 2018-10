Star Wars - Neue Animationsserie LEGO Star Wars: All-Stars ab sofort auf Disney XD und Co.

LEGO und Star Wars verbindet bereits eine lebendige Vergangenheit mit zahlreichen Videospielen und Filmen. Mit der Ankündigung von LEGO Star Wars: All-Stars wird das Angebot nun erweitert. Hierbei handelt es sich um eine animierte Serie, die sich mit allen Ären aus Star Wars auseinandersetzt.

Ihr habt richtig gehört, alle Helden treffen in einer Serie aufeinander! Nun ja, oder zumindest viele. Der erste Teaser-Trailer ist sogar schon veröffentlicht worden. Seitens Disney heißt es, dass die Serie am heutigen 29. Oktober 2018 ihre Uraufführung feiert und auf Disney XD, YouTube und DisneyNOW läuft. Im Mittelpunkt der Erzählung stehen Kylo Ren, R2-D2, der junge Han, Chewie, der junge Lando, BB-8, und General Leia.

"LEGO Star Wars: All-Stars ist eine Produktion von Wil Film, der LEGO Group und Lucasfilm. Sie wurde fürs Fernsehen von Bill Motz und Bob Roth (LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures, Penguins of Madagascar) entwickelt. Als ausführende Produzenten sind Jill Wilfert und Erik Wilstrup (LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures) an Bord."