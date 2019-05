Star Wars - Der nächste Film nach Episode 9 kommt von den Game of Thrones-Machern

Ab 2022 erwartet uns eine neue Star Wars-Filmreihe. Wie Disney bestätigt, werden die Game of Thrones-Showrunner das nächste Sternenkrieg-Abenteuer realisieren.

Diesen Dezember wird das Finale der Skywalker-Saga eingeläutet, wenn Star Wars: Epsiode 9: Der Aufstieg Skywalkers in den Kinos anläuft. Doch auch danach erwarten uns weitere Star Wars-Filme. Die Termine für die zukünftigen Leinwandabenteuer hat Disney bereits bekannt gegeben. So soll der erste der drei neuen Filme im Jahr 2022 erscheinen. Die Nachfolger sind im 2-Jahres-Rhythmus geplant.

Star Wars Das sind die offiziellen Erscheinungstermine der nächsten Trilogie

Die Macht ist mit den „Game of Thrones“-Showrunnern

Jedoch wurde noch geheim gehalten von wem die nächste Trilogie inszeniert wird: Den Game of Thrones-Machern oder Episode 8-Regisseur Rian Johnson.

Disney-CEO Bob Iger bringt Licht ins Dunkel: Der nächste „Star Wars“-Film kommt von den Showrunnern der „Game of Thrones“-Serie, David Benioff und D.B. Weiss. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass alle drei anstehenden Filme in Disneys Terminkalender nach „Der Aufstieg Skywalkers“ von ihnen realisiert werden und die zusammenhängende Trilogie darstellen.

Rian Johnsons Trilogie wird vorrausichtlich danach folgen, sie ist auf jeden Fall nicht vom Tisch.

Star Wars Lucasfilm bestätigt neues Projekt für Knights of the Old Republic

Fans sind nervös

Aktuell läuft die letzte Staffel von Game of Thrones. Nächste Woche erwartet uns das Finale. Anschließend werden Benioff und Weiss sich voll und ganz der Sternenkrieg-Saga widmen können.

Angesichts der jüngsten Fanreaktionen um die Serie hellen Befürchtungen auf, dass Disney keine gute Wahl für Star Wars getroffen habe. So machen sich die Fans Sorgen um die neuen „Star Wars“-Filme. Unter anderem wurde auch eine Petition von „Game of Thrones“-Jüngern eingereicht, die ein Remake der aktuellen Staffel mit neuen Schreibern fordern.

Was erwartet uns in den neuen „Star Wars“-Filmen?

Worüber soll die neue „Star Wars“-Filmreihe überhaupt handeln? Das ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnten sich die „Game of Thrones“-Showrunner aber der beliebten The Old Republic-Storyline annehmen. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy teilte bereits mit, dass uns eine Adaption dieser Handlung aus der weit zurückliegenden Zeit des Universums erwarten würde. Ob diese jedoch in Form der kommenden Filme erzählt wird, ließ sie offen. Fest steht, dass wir eine neue Handlung abseits der Skywalker-Blutlinie zu Gesicht bekommen sollten.