Star Wars - Das mysteriöse Projekt Luminous wird im Februar offiziell enthüllt

Was verbirgt sich hinter „Star Wars: Projekt Luminous“, über das in letzter Zeit Star Wars-Fans sprechen? Im Februar wird das Geheimnis endlich gelüftet und das neue Star Wars-Projekt offiziell angekündigt.

Es gibt zahlreiche Gerüchte darüber, was Star Wars: Projekt Luminous sein könnte. Häufig ist von einem neuen Buch oder Videospiel die Rede, aber auch ein neuer Film oder eine Serie könnten dahinter stecken. Im Februar werden wir endlich Klarheit haben und das neue Projekt soll offiziell enthüllt werden.

Star Wars Undercover Boss: Kylo Ren geht als Randy erneut undercover via Saturday Night Live

Star Wars-Projekt wird nächsten Monat enthüllt

In weniger als einem Monat, und zwar dem 24. Februar 2020, soll ein entsprechendes Event stattfinden. Dies berichtet ABC-Reporter Clayton Sandell, der gute Verbindungen zu Disney und Lucasfilm pflegt. Sandell veröffentlichte in einem Tweet zudem das Logo von „Projekt Luminous“. Unter dem Schriftzug ist das Logo des Jedi-Ordens zu sehen.

Es scheint ein recht großes Event zu werden, bei dem zahlreiche Pressevertreter eingeladen sind. Wir sind gespannt, was schlussendlich vorgestellt wird.

Star Wars Nächste Filmsaga könnte während der High Republic-Ära spielen

Was ist Star Wars: Projekt Luminous?

Projekt Luminous steht im direkten Zusammenhang mit Lucas Publishing und wurde als Zusammenarbeit der Autoren Claudia Gray, Justina Ireland, Daniel José Older, Cavan Scott und Charles Soule angekündigt. Demnach liegt die Vermutung eines Literaturprojektes nahe. Allerdings scheint ein umfangreiches Medienevent doch ein zu großer Rahmen dafür zu sein.

Aktuelle Gerüchte sprechen davon, dass Disney eine Filmreihe plant, die zur High Republic-Ära spielen soll, also rund 400 Jahre vor Star Wars Episode I: Eine dunkle Bedrohung. Unter Umständen könnte das Projekt etwas damit zu tun haben. Ebenfalls stehen Spekulationen um ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic im Raum.